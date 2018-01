Giorgia/ "Volevo lasciarmi andare, poi c'è qualcuno che ti prende a calci e una voce che ti dice devi vivere!"

Giorgia esce con OroNero Live con i brani dell'ultimo album eseguiti dal vivo più due inediti tra cui Come Neve in coppia con Marco Mengoni. In arrivo sei nuovi concerti dal 2 marzo 2018

18 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Giorgia esce con OroNero Live

Giorgia, intervistata da Tv2000, in occasione dell'uscita di OroNero Live (prevista per domani 19 gennaio 2018 su tutti gli store) che conterrà il meglio di Oronero Tour e due brani inediti, ha rivelato come è riuscita a superare le difficoltà delle vita senza mai abbattersi: "Ho avuto momenti in cui volevo lasciarmi andare, in cui non speravo di farcela. Invece poi la vita è magica, la vita e il cielo, sono energie superiori. Ti senti dare quasi dei calci nel sedere e senti una voce che ti dice ‘devi vivere’, perché sei qua, devi farlo. Poi ci trasformeremo e vivremo altrove. Per rinascere devi morire, quindi c’è sempre una sofferenza nel cambiamento o nel rialzarsi ma quella sofferenza è preziosa perché ti dà la linfa". L'essere diventata mamma ha contribuito, in maniera esponenziale, alla crescita artistica ed umama della cantautrice romana: "Questa energia chi me la dà, chi ce la mette? Ognuno ha i suoi pusher di energia che può essere un lavoro, può essere un amore. Nel mio caso io in realtà da quando sono diventata mamma ho ripreso tutta una serie di emozioni, entusiasmo, voglia, che nel mio lavoro cominciavo a sentire poco rispetto a quando avevo vent’anni. Ogni mamma è una macchina, io direi che ogni donna è una macchina".

GIORGIA: LE TRE VERSIONI DI ORONERO LIVE E LE DATE DEL TOUR

Oronero Live sarà disponibile in tre diverse versioni: Cd Live contenente 13 successi live registrati durante il tour sold out di “Oronero” e due inediti prodotti da Michele Canova, “Come Neve”, in duetto con Marco Mengoni, e “Chiamami tu”; Deluxe Edition composto dal Cd Live + l’album “Oronero” + DVD del live (concerto integrale + videoclip BSide, una versione inedita del video di “Come neve” con Marco Mengoni); Doppio Vinile contenente i 13 brani live e i 2 inediti. Sempre, all'emittente della Conferenza episcopale italiana, la cantante ha argomentato, in maniera chiara e netta, il suo rapporto con la fede: "E' un credere nella capacità dell’umanità di essere buona, di essere sana e di essere salva. Forse questo è un tempo in cui ci vuole molta forza e molto coraggio per avere fiducia nell’altro, però la fiducia come la fede sono esercizi che si fanno nei momenti difficili. È anche un grande atto di volontà. La fede è anche una scelta, è scegliere di vedere le cose notando che esiste anche una parte sana e salva e su quella bisogna fare leva e forza". Per festeggiare quest’anno di grandi successi, Giorgia, dal 2 marzo emozionerà di nuovo il suo pubblico con 6 imperdibili concerti nei palasport con uno spettacolo completamente nuovo. Ecco tutte le date: 2 e 3 marzo Roma, PalaLottomatica, 7 e 8 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum, 12 e 13 marzo Padova, Kioene Arena. Già aperte le prevendite su Ticket One.

© Riproduzione Riservata.