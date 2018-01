JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ La sorprendente dichiarazione sui social: "Ora so cos'è l'amore"

Justin Bieber lancia sui social network un proclama relativo all'amore e la curiosità impazza sul significato della frase. È Selena Gomez la fortunata che gli ha fatto perdere la testa?

18 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Da giorni avevamo perso le sue tracce ma ecco che Justin Bieber è riapparso sui social network, interrompendo almeno per qualche minuto le sue vacanze in qualche splendida località esotica. La pop star canadese ha ripreso i contatti con i suoi fan, chiacchierando insieme a loro attraverso le sue Instagram Stories ma soprattutto ha pubblicato una foto che ha sorpreso anche i più scettici: abbracciando una palma con espressione sognate, l'interprete di Sorry dichiara "ora so cos'è l'amore". Parole che mai sono uscite dalla sua bocca e che hanno aperto un'inevitabile discussione sul loro più probabile significato. I più romantici hanno subito pensato a Selena Gomez, con la quale Bieber fa nuovamente coppia fissa dopo anni di burrascoso allontanamento. Tra loro questa volta tutto sembra andare per il meglio: avrà dunque capito per la prima volta di essersi innamorato di lei? Considerando il desiderio di privacy che la coppia ha espresso sarà meglio non dare nulla per scontato...

Justin Bieber e la sua dichiarazione d'amore

La dichiarazione di Justin Bieber ha sorpreso i fan, incuriositi sul significato delle sue parole sull'amore. La tesi più probabile è che il parlante si stesse riferendo a Selena Gomez, ma se invece avesse avuto in mente dell'altro? Considerando la splendida località che ha alle spalle (e che per il momento risulta top secret), l'idolo indiscusso delle teenagers potrebbe infatti far riferimento proprio al luogo in questione, l'unico in grado di avergli rubato il cuore. Altra tesi da non sottovalutare ovvero l'amore per Dio, grazie al quale Bieber sembra essere diventato una persona del tutto diversa rispetto al ragazzino senza freni che in passato si era reso protagonista di colpi di testa senza fine. Da mesi, quell'immagine è solo un lontano ricordo e la prima ad essersene resa conto è proprio Selena Gomez.

