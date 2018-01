LADY GAGA, CONCERTO AL FORUM DI ASSAGO/ La popstar infiamma Milano: orari, scaletta e divieti (18 gennaio)

Lady Gaga, concerto al Forum di Assago oggi, giovedì 18 gennaio: orari, divieti e scaletta dello show milanese della popstar, accolta in città come una regina.

18 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Lady Gaga

Lady Gaga è a Milano e questa sera infiammerà il Forum di Assago con la sua musica. Dopo essere stata costretta ad annullare la data del 22 settembre insieme ad altre 17 tappe del tour europeo per la sindrome reumatica che la affligge provocandole acuti dolori muscolari, la popstar è tornata sul palco e, questa sera, incanterà il pubblico italiano con le sue hit. Lady Gaga è apparsa in grande forma dopo la pausa forzata. A Milano ha ricevuto un’accoglienza regala grazie ai doni dell’amica Donatella Versace a cui ha rivolto un ringraziamento speciale su Instagram. “Sei l’amica migliore del mondo, ispirazione e accoglienza per la mia vita", ha scritto Gaga su Instagram. "Grazie per questi bei regali", ha aggiunto. "Non dimenticherò mai questo momento, sono rimasta come sempre senza parole. Riesci sempre farmi sentire a casa a Milano e questo significa così tanto per una ragazza italo americana come me. Ti amo, mia regina".

GLI ORARI E I DIVIETI

Il concerto di Lady Gaga al Forum di Assago comincerà alle 20.30. Il pubblico potrà entrare nell’impianto a partire dalle 18.30. Come per tutti gli altri eventi, anche al concerto di Lady Gaga sarà vietato portare determinati oggetti che potrebbero ostacolare la visione agli altri e mettere in pericolo l’incolumità dei presenti. E’ assolutamente vietato, dunque, introdurre al Forum bombolette spray di qualsiasi tipo, trombette da stadio, armi, materiale esplosivo, fumogeni, pietre, catene, coltelli e altri oggetti da taglio, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile e tutto ciò che è considerato pericoloso.

LA SCALETTA

Lo spettacolo che Lady Gaga regalerà ai fans del Forum verterà sulle canzoni del suo ultimo album, 'Joanne', uscito nel 2016 e dedicato alla scomparsa dell’omonima zia, morta prima che l’artista nascesse. L’ultimo lavoro di Lady Gaga, infatti, racconta la sua famiglia e le perdite che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. Naturalmente non mancheranno i grandi successi che hanno reso Lady Gaga un’icona mondiale della musica pop. Ecco la probabile scaletta: Diamond Heart, A-Yo, Poker Face, Perfect Illusion, John Wayne, Scheiße, Alejandro, Just Dance, LoveGame, Telephone, Applause, Come to Mama, The Edge of Glory (al pianoforte), Born This Way, Bloody Mary, Dancin' In Circles, Paparazzi, Ambulance, Angel Down, Joanne, Bad Romance, The Cure, Million Reasons.

