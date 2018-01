LAURA PAUSINI/ Non è detto è il nuovo singolo in uscita il 26 gennaio: su Spotify in pre-ordinazione

Laura Pausini, il nuovo singolo "Non è detto", in uscita il 26 gennaio, primo estratto del nuovo album "Fatti sentire" è già in preordinazione. Ecco come fare.

Laura Pausini sta per tornare. Il nuovo singolo della cantante s’intitola “Non è detto” ed è estratto dal suo nuovo album il cui titolo è “Fatti sentire”. Non è detto sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 26 gennaio, ma su Spotify è già possibile preordinarlo e poterlo ascoltare allo scoccare della mezzanotte del 26. Il nuovo singolo di Laura Pausini è disponibile in diverse versioni. I fans della cantante, preordinalo (cliccate qui per farlo), potranno scegliere la versione che preferiscono e ascoltarlo non appena sarà pubblicato. Un grande regalo che Warner Music ha deciso di fare ai fans di una delle artiste italiane più amate anche all’estero. Laura Pausini, infatti, è considerato un simbolo della musica italiana all’estero. Il ritorno della cantante, diventata famosa con “La solitudine” era molto atteso. Ora quel momento sta per arrivare. Al grande ritorno di Laura, infatti, mancano solo otto giorni.

LA TRACKLIST DEL NUOVO ALBUM

Laura Pausini sta stuzzicando la curiosità dei suoi fans con una serie di indovinelli pubblicati sui social con cui ha invitato i suoi followers ad indovinare i titoli dei brani contenuti nel nuovo album “Fatti sentire”. Laura ha così pubblicato due foto contenenti la tracklist del nuovo album, in italiano e n spagnolo. Le foto, però, erano coperte da un filtro fotografico e per i fans è stato difficile riuscire ad indovinare i titoli. Alla fine, però, il mistero è stato svelato. Ecco la tracklist completa: "Non è detto", "Nuevo", "La soluzione", "E.STA.A.TE", "Frasi a metà", "Le due finestre", "Fantastico (fai quello che sei)", "No river is wilder", "L’ultima cosa che ti devo", "Un progetto di vita in comune", "Il caso è chiuso", "Zona d’ombra", "Francesca (piccola aliena)", "Il coraggio di andare". Laura dovrebbe presentare il suo nuovo lavoro sul palco del Festival di Sanremo 2018 di cui sarà ospite.

