Sfera Ebbasta/ Il nuovo disco è Rockstar: "Sono io il trap king!"

18 gennaio 2018 Anna Montesano

Sfera Ebbasta

Esce il 19 gennaio "Rockstar", il terzo album in studio di Sfera Ebbasta, all'anagrafe Gionata Boschetti. Sono undici le tracce con collaborazioni straniere prestigiose tra cui Quavo dei Migos e Tinie Tempah, segno anche del "cambiamento" del giovane trapper. Classe 1992, di Sesto San Giovanni, estrema periferia milanese, Sfera definisce "Rockstar" un disco "importantissimo, qualcosa di molto grosso". Il cantante ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale tgcom24 per presentare l'ultimo lavoro discografico: "E' il disco che segna il mio cambiamento. Volevo che le canzoni rispecchiassero la realtà, parlare di palazzi, di spaccio, di strada come nei precedenti album sarebbe stato fuori tempo adesso, nel mio quartiere non ci vado quasi più da due anni e giro sempre in centro con le macchine nere di uber... Il prossimo probabilmente sarà ancora diverso, magari torno a parlare di spaccio...".

ROCKSTAR, UN DISCO CHE ALTERNA PEZZI DOLCI A TONALITÀ CUPE

Nelle tracce del rapper ci sono anche pezzi più dolci: "Ogni pezzo di questo disco è unico dal punto di vista musicale, ci sono pezzi un po' più dolci, come "Bancomat", "Rockstar" stesso, ma "Serpenti a sonagli" ad esempio è tutt'altro che dolce e ha sonorità molto cupe, così come 'XNX'. Certe atmosfere della trap però non le puoi togliere". Il disco uscirà anche in edizione deluxe con un dvd live e un libro fotografico e avrà inoltre una versione internazionale, con ulteriori featuring di Miami Yacine ('Uber'), Tinie Tempah ('Bancomat'), Rich The Kid ('20 Collane') e Lary Over ('Tran Tran'). Sfera promette anche un "tour estremo ed epocale", 10 tappe da nord a sud dell'Italia a partire dal 7 aprile in provincia di Modena a Nonantola e poi Senigallia, Firenze, Modugno (BA), Milano, Roma, Bologna, Padova, Venaria (TO) e Napoli.

