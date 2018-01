LORENZO FRAGOLA/ “Bengala” è il nuovo singolo che anticipa il terzo disco

Oggi, venerdì 19 gennaio, esce "Bengala" il nuovo singolo di Lorenzo Fragola. La canzone è stata scritta a quattro mani con Federico Nardelli e anticipa il disco che uscirà a primavera.

19 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

La copertina di "Bengala"

Lorenzo Fragola è tornato. Il vincitore di X Factor 8 è di nuovo in radio con il singolo “Bengala”, in rotazione da oggi venerdì’ 19 gennaio 2018. Scritto e prodotto a quattro mani con Federico Nardelli, “Bengala” anticipa il novo disco di Lorenzo Fragola: “Bengala è la title track del nuovo album che uscirà in primavera. Dentro ci ho messo un po’ di me, un po’ della mia città, delle cose che mi piacciono, di quelle che odio, delle mie convinzioni e anche un po’ delle mie paure. Insomma ci ho messo tanto! Ci tenevo a iniziare col botto”, ha scritto nei giorni scorsi sui social annunciando l’uscita del singolo. Nel testo della canzone c’è, infatti, un verso dedicato alla sua città Catania: “Dov’è la strada / non te, Catania / spariamo stelle in aria / come bengala”. Presentando “Bengala”, Lorenzo Fragola ha detto: “Bengala parla della voglia di viversi fino in fondo gli attimi prima di una partenza. Parla della voglia di lasciare un segno prima di un addio. Parla della mia città e delle cose che amo e che ogni tanto mi mancano”.

IL RITORNO DOPO ZERO GRAVITY

Il nuovo disco di Lorenzo Fragola uscirà a due anni da “Zero Gravity”, il suo secondo album, uscito a marzo 2016. Nel Fragola è stato comunque in radio per tutta l’estate con “L’esercito del selfie” di Takagi & Ketra, che ha cantato con Arisa. Il testo del brano, che ha segnato il debutto dei due produttori, è stato scritto da Tommaso Paradiso, frontman dei Thegiornalisti che ha partecipato anche alla composizione insieme a Takagi & Ketra. Il videoclip, diretto da Gaetano Morbioli, ha visto la partecipazione di Francesco Mandelli e Pippo Baudo e ha raggiunto oltre 83 milioni di visualizzazioni su YouTube.

