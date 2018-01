ERMAL META/ Video: concerto interrotto, una fan si sente male

A Pescara il cantante Ermal Meta ha interrotto il concerto in piazza Salotto dopo che il pubblico gli ha segnalato il malore di una ragazza tra la folla.

02 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Ermal Meta

Ermal Meta ha chiuso il 2017 e aperto il 2018 tenendo tre concerti in 24 ore. Dopo aver preso parte al Capodanno di Canale 5 da Bologna, il cantante albanese si è spostato a Firenze per accogliere il 2018 e l'1 gennaio si è esibito a Pescara. In piazza Salotto, Ermal Meta ha aperto il concerto con il brano "Odio le favole", facendo cantare le migliaia di fan. Mentre stava per iniziare a cantare “Era una vita che ti stavo aspettando” (da lui scritta per Francesco Renga), il pubblico ha iniziato a fargli strani gesti per attirare la sua attenzione. Il cantautore ha chiesto cosa stesse succedendo ed è stato informato che una ragazza stava avendo delle convulsioni. L’artista ha quindi interrotto l'esibizione e ha chiesto al personale sanitario presente in piazza di intervenire. Il cantante e la sua band hanno ripreso a suonare solo una volta accertatisi che la giovane stesse bene. Purtroppo non è la prima volta che Ermal Meta si trova a fare i conti con una situazione come questa. Lo scorso luglio a Salerno il cantante durante un’esibizione aveva assistito alla caduta improvvisa di una signora dagli spalti.

ERMAL META A SANREMO CON FABRIZIO MORO

Dopo i concerti di Capodanno, Ermal Meta sarà impegnato con la sua terza partecipazione al Festival di Sanremo. Quest'anno si esibirà in coppia con Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente”. “Sia io che lui abbiamo ricevuto tantissime mail, in cui i nostri fan ci dicevano di aver paura di partecipare ai concerti. Da lì è nata la necessità di raccontare la voglia di rivalsa che hanno le persone, la ribellione che abbiamo dentro. E di quanto la gente abbia subito il terrorismo, soprattutto mediatico in questo ultimo anno”, ha spiegato all'ANSA Fabrizio Moro.I due sono già dati come favoriti per la vittoria di Sanremo 2018. Secondo i pronostici di Sisal Matchpoint Ermal Meta e Fabrizio Moro vengono offerti a 4,00.

