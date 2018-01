JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Lei vola in Messico per Capodanno insieme ad alcuni amici, lui la segue?

Selena Gomez è partita per il Messico dove ha trascorso le vacanze in compagnia di alcuni amici. Al suo fianco c'era anche il neo - fidanzato Justin Bieber?

Justin Bieber e Selena Gomez hanno trascorso il Capodanno separati? La notizia continua a circolare nei vari siti americani che si occupano di gossip, secondo i quali a sorpresa la stella della Disney potrebbe avere preso una decisione sorprendente riguardo la notte più lunga dell'anno. Solo fino a qualche giorno fa sembrava certo che lei volesse salutare il nuovo anno in compagnia del suo nuovo fidanzato, dopo un Natale invece trascorso insieme alle rispettive famiglie. Il sito Hollywoodlife aveva infatti pubblicato le dichiarazione di una fonte a lei vicina, secondo la quale Selena aveva un solo desiderio per lo scoccare della mezzanotte: "Selena Gomez non si è mai sentita meglio per il suo futuro con Justin. Quando l’orologio segna la mezzanotte di Capodanno, Selena vuole stare con il suo uomo, dovunque sia, quindi può sentire le sue braccia avvolte intorno a lei e ottenere un bacio dolce da lui quando inizierà il 2018". Ma davvero le cose sono andate in questo modo?

Justin Bieber e Selena Gomez: lui in viaggio per il Messico?

Secondo quanto riporta E!News, Selena Gomez ha trascorso a Cabo, in Messico la notte di Capodanno. Al suo fianco c'erano sicuramente alcuni amici: "Stanno progettando di fare delle cene divertenti e trascorrere insieme la notte di Capodanno", riporta il tg esperto in gossip che non aggiunge ulteriori dettagli riguardo la partenza anche di Justin Bieber per la località dell'America Centrale. In molti si sono chiesto se alla fine anche lui avrebbe deciso di aggiungersi alla brigata e, secondo alcune recenti foto, sembra proprio che le cose siano andate in questo modo. Da solo, forse per alcuni impegni ai quali non aveva potuto rinunciare, Justin è arrivato in Messico su un volo privato, concedendo alcune foto anche sulla pista di atterraggio. E successivamente si vede sdraiato in spiaggia su di un lettino. Selena non si vede al suo fianco, ma tutto fa pensare che la cantante americana non manchi all'appello... (clicca qui per vedere le foto).

