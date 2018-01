Cherry Seaborn/ Chi è la fidanzata di Ed Sheeran: il cantante annuncia il matrimonio con l'amica d'infanzia

Cherry Seaborn, chi è la fidanzata di Ed Sheeran: il cantante ha annunciato che si sposerà con la sua amica d'infanzia. Il tutto arriva sul suo profilo di Instagram per la gioia dei fan.

20 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Cherry Seaborn, chi è la fidanzata di Ed Sheeran

Su Instagram è arrivato l'annuncio del fidanzamento di Ed Sheeran che sposerà Cherry Seaborn, una sua amica d'infanzia con la quale cullava da tempo questa splendida emozione. Il ragazzo su Instagram ha sottolineato: "Siamo molto felici e innamorati, anche i nostri gatti sono felici come una Pasqua". Ha voluto poi spiegare anche come la sua splendida canzone ''Perfect'' è stata ispirata proprio da Cherry Seaborn e dal loro splendido e intenso amore. I due si sono conosciuti alle scuole a Suffolk, ma non subito si sono innamorati e messi insieme. Il ragazzo infatti aveva una cotta per lei ai tempi della scuola, ma a quel periodo la ragazza aveva già un altro fidanzato. Sono infatti passati anni e si sono rincontrati, per poi coltivare quello che è un amore si spera duri per sempre. La coppia è molto affiatata e ha deciso di compiere il passo per potersi regalare un matrimonio da favola e una vita che lo sia poi successivamente altrettanto.

LA CARRIERA DEL CANTANTE

Il cantante Ed Sheeran è nato ad Halifax il 17 febbraio del 1991. Cresce nel West Yorkshire, precisamente ad Hebden Bridge prima di trasferirsi con la famiglia a Suffolk. La sua infanzia la passa tra un padre, John, curatore d'arte e una madre, Imogen Lock, designer di gioielli. Anche il fratello maggiore, Matthew, si è dedicato alla musica lavorando nell'ambito dell'opera classica. Ha così iniziato a suonare la chitarra quando era ancora giovanissimo e durante il periodo della scuola ha scritto le sue prime canzoni. Il suo debutto arriva addirittura quando aveva quindici anni, con l'album del 2006 che porta come titolo il suo nome Ed Sheeran. L'anno successivo replica il successo con Want Some?. Sono anni ancora di formazione fino alla vera esplosione nel 2011 con -+ che lo porta al primo tour da artista principale. Ha scritto altri due album nel 2014 -X e nel 2017 -÷.

