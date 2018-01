Ed Sheeran è fidanzato con Cherry Seaborn/ Annuncio su Instagram:chi è la sua amica d'infanzia e futura moglie

Ed Sheeran è fidanzato con Cherry Seaborn: il cantante irlandese ne ha dato notizia ufficiale. La prescelta (e invidiatissima) è una sua vecchia amica d'infanzia. Ma non è una novità...

Ed Sheeran (foto da Instagram)

Ed Sheeran è fidanzato e a chi pensa che questa notizia non è poi così nuova diamo ragione soltanto parzialmente. Perché è vero che Taylor Swift nel 2016 aveva fatto gli auguri di buon anniversario al cantante irlandese e alla sua Cherry, confermando di fatto l'esistenza di una coppia, ma lo è altrettanto che soltanto oggi il cantante irlandese si è deciso ad ufficializzare la sua relazione. Lo ha fatto su Instagram (e dove sennò?, visto che ha rinunciato ad avere Twitter) e lo ha fatto alla sua maniera, con quell'ironia e quella semplicità che lo hanno reso uno degli interpreti più amati da una schiera di fan che per numero potrebbe tranquillamente popolare una metropoli. A margine di una foto nemmeno così nitida in cui Ed bacia Cherry - a conferma che Sheeran è uno di noi (o almeno così si propone) - il cantante ha scritto:"Mi sono fidanzato poco prima dell'anno nuovo. Siamo veramente felici e innamorati, e pure i nostri gatti sono contenti".

L'AMICA DELLE SCUOLE

Ma chi è la prescelta (e invidiatissima) fidanzata di Ed Sheeran? Si tratta di Cherry Seaborn, una stella dell'hockey che nel 2012 aiutà la nazionale femminile under 17 inglese a vincere il bronzo ai campionati europei. Non sono state le sue qualità atletiche, però, a convincere Sheeran ad innamorarsi di lei. Come riporta Mtv, i due si conoscono fin da . Il primo incontro risale all'epoca in cui frequentavano la Thomas Mills High School di Framlington, Suffolk, dove sembra che la ragazza avesse già una cotta per lui. Finite le superiori, Cherry si è trasferita in North Carolina, a Durham, per frequentare la Duke University, mentre Ed iniziava a muovere i primi passi nel mondo della musica nel Regno Unito. A distanza di anni, i due hanno riallacciato i contatti al punto che la loro amicizia si è trasformata presto in una relazione a distanza, fino a quando la Seaborn ha deciso di lasciare gli Usa per stare vicina al suo Ed. Ora che la loro relazione è ufficiale tutto dice che Cherry si appresta a diventare moglie dell'irlandese. Non è un mistero, infatti, che Sheeran abbia già manifestato la volontà di avere dei bambini...

© Riproduzione Riservata.