Fredo Santana è morto/ Chi è? Il rapper di Chicago scomparso per un’insufficienza renale ed epatica

Fredo Santana, rapper molto famoso negli Stati Uniti, è morto oggi, 20 gennaio scorso a causa di un’insufficienza renale ed epatica. Aveva 27 anni.

20 gennaio 2018 Anna Montesano

Fredo Santana

Fredo Santana, rapper molto celebre negli Stati Uniti, è morto oggi, 20 gennaio scorso a causa di un’insufficienza renale ed epatica. Il rapper di Chicago è scomparso all'eta di 27 anni e a darne l'annuncio con un post su Instagram è stato il suo amico e produttore Maxo Kream, senza però fornire ulteriori dettagli sulle circostanze della morte. Le condizioni di salute di Fredo Santana, però, erano comunque ben note ai fan. Il rapper aveva avuto recentemente seri problemi di salute, con fegato e reni in pessime condizioni, che l'avevano poi costretto ad un ricovero lo scorso ottobre. Da lì però la ripresa, tanto che ai fan aveva poi scritto "sto tornando alla vita". Le condizioni si sono però progressivamente aggravate, portandolo oggi alla morte. Tra i primi a rendere omaggio al collega è stato un altro noto rapper, Drake: Santana era infatti comparso nel suo video "Hold On, We’re Going Home’".

FREDO SANTANA: IL DEBUTTO E IL SUCCESSO

Il debutto di Fredo Santana nel mondo della musica risale al 20 novembre 2013, data di pubblicazione del suo disco d’esordio Trappin Ain’t Dead. In questo progetto Santana aveva avuto l’onore di collaborare con Kendrick Lamar, con il cugino Chief Keep e con PeeWee Longway. Tuttavia, il primo mixtape di Fredo Santana, intitolato It’s a Scary Site, è stato pubblicato il 20 settembre 2012 e al suo interno vi si trova la produzione di TM88, Young Chop, 12hHunna, Leek E Leek, J-Hill, C-Sick, Paris Bueller. Nell’album c’erano collaborazioni del calibro di Chief Keef, Lil Reese, King L, Gino Marley, Frenchie, Lil Herb, Lil Bibby e Lil Durk.

© Riproduzione Riservata.