Luna Dragonieri, Matia Bazar/ La nuova voce della band che ricorda Antonella Ruggiero (Sabato Italiano)

I Matia Bazar saranno ospiti della nuova puntata di Sabato Italiano, programma in onda su Rai 1 e condotto da Eleonora Daniele. La band si presenterà con la nuova formazione.

20 gennaio 2018 Fabio Morasca

Matia Bazar a Sabato Italiano (Sito ufficiale)

I Matia Bazar saranno tra gli ospiti della nuova puntata di Sabato Italiano, il programma condotto da Eleonora Daniele, in onda ogni sabato pomeriggio su Rai 1. La band si presenterà al pubblico di Rai 1 nella sua nuova formazione capitanata dal tastierista Fabio Perversi, ormai diventato il componente più longevo del gruppo, presente nei Matia Bazar dal 1998. Tutti i componenti della formazione originaria dei Matia Bazar, infatti, non fanno più parte della band: tra questi, troviamo la cantante Antonella Ruggiero, il chitarrista Carlo Marrale, il bassista Aldo Stellita (scomparso nel 1998), il tastierista Piero Cassano e il batterista Giancarlo Golzi (scomparso circa due anni fa). La nuova formazione dei Matia Bazar è composta dalla nuova cantante Luna Dragonieri, dal chitarrista Piero Marras (presenti nella band dall'anno scorso), dalla bassista Paola Zadra e dalla batterista Fiamma Cardani (queste ultime due musiciste sono entrate nel gruppo praticamente quest'anno), oltre che dal precitato Fabio Perversi.

IL NUOVO SINGOLO DEI MATIA BAZAR

I Matia Bazar, con una formazione praticamente nuova di zecca, quindi, tornano sul mercato discografico con un nuovo singolo che si intitola Verso il punto più alto. Il nuovo singolo farà da apripista ad un progetto discografico più ampio, un EP che verrà pubblicato sicuramente entro il 2018. Il nuovo singolo dei Matia Bazar è in rotazione su Radio Italia: sul sito ufficiale del network, sono state pubblicate le dichiarazioni del gruppo riguardo la nuova canzone. Queste sono le dichiarazioni: "E' una canzone che parla di emancipazione in amore e di come ci si possa riscattare migliorando se stessi, mostrando alla persona che ci ha lasciato quello che ha perso: una verità, qualcosa di sincero, qualcosa di grande. Qualcosa che ormai è troppo in alto, troppo lontano per essere riconquistato. Un fuoco che brucerà dentro per sempre". Verso il punto più alto è una canzone pop-funk che non trascura, però, la classica melodia italiana che ha reso celebri i Matia Bazar nella loro carriera.

LUNA DRAGONIERI, LA NUOVA CANTANTE DEI MATIA BAZAR

I nuovi Matia Bazar hanno ripreso anche l'attività live che si era interrotta nel 2015 proprio a causa della scomparsa di Giancarlo Golzi. La morte del batterista si era unita anche all'abbandono del gruppo da parte di Piero Cassano. Fabio Perversi ha rilanciato il progetto Matia Bazar, presentando anche una canzone per l'edizione di quest'anno del Festival di Sanremo, un brano intitolato Vorrei volare che, però, non è stato accettato dalla commissione. I Matia Bazar, comunque, hanno già in programma un tour che li porterà in tanti paesi del mondo, soprattutto nei paesi dell'est. Riguardo la nuova cantante che vedremo a Sabato Italiano, Luna Dragonieri ha 26 anni, proviene da Bari, è stata scoperta da Perversi e Cassano durante un concorso canoro e, stando alle dichiarazioni del tastierista, canta con la stessa tonalità di Antonella Ruggiero. Tra i punti di riferimento della giovane cantante, troviamo Etta James, Ella Fitgerald e Mariah Carey.

