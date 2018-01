CONCERTO DI DAVID GUETTA / Al Mediolanum Forum di Assago: in migliaia all'imperdibile evento milanese

David Guetta ha dato vita ieri sera ad imperdibile concerto al Mediolanum Forum di Assago, offrendo uno spettacolo mozzafiato a migliaia di fan tra luci e musiche.

21 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Concerto David Guetta

È stato un evento assolutamente da non perdere per i fan italiani di David Guetta, il dj e produttore musicale francese noto per la collaborazione con divi del pop del calibro di Justin Bieber, Lady Gaga o Christina Aguilera. Il Mediolanum Forum di Assago ha accolto ieri sera migliaia di persone che hanno trascorso una serata imperdibile, all'insegna di musica dance ma anche di decibel, luci e tanto divertimento. Un evento dal vivo tutto da ballare e che non ha deluso le aspettative, chiamando in causa tutti i più grandi successi dell'artista francese. Una carriera più che promettente, nella quale ha venduto più di 50 milioni di copie, aggiudicandosi diversi dischi d'Oro e di Platino anche in Italia. Non ultimo il successo ottenuto la scorsa estate con 2U, certificato disco di Platino in Italia grazie alla collaborazione con Justin Bieber.

La musica di David Guetta infiamma il Mediolanum Forum di Assago

Tanti i successi portati alla ribalta da David Guetta e proposti ieri sera nell'imperdibile evento al Mediolanum Forum di Assago. Dalle hit del suo album di debutto 'Just a Little More Love', il suo album di debutto uscito nel 2001, alle sue grandi hit a livello mondiale quali 'I Gotta Feeling' e 'One Love', nulla è mancato ai fan italiani del produttore francese, che non hanno visto deluse le loro aspettative grazie ad un impianto di luci e laser di primo livello, tre pannelli a LED, uno centrale e due laterali, tramite i quali sono stati trasmessi dei visual e la sua musica che ha dato vita ad party notturno irripetibile. Hanno aperto la serata due ospiti di tutto rispetto ovvero Hugel e Deepend. Il Europe Arena Tour di David Guetta è soltanto all'inizio: dopo le tappe a Monaco, Parigi e Milano, l'artista si sposterà a Linz (Austria), Cracovia (Polonia), Kiev (Ucraina) e successivamente in Lussemburgo, Svizzera e di nuovo Germania.

© Riproduzione Riservata.