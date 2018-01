Dolores O'Riordan/ Camera ardente per l’ultimo saluto: martedì i funerali privati della leader dei Cramberries

Camera ardente per l'ultimo saluto a Dolores O'Riordan dei Cramberries; i funerali della musicista irlandese si terranno domani con 200 persone tra amici e parenti stretti.

22 gennaio 2018 Valentina Gambino

Dolores O'Riordan

I funerali di Dolores O'Riordan, cantante dei The Cramberries, si terranno questo martedì. Nel frattempo, moltissime persone hanno voluto regalare l’ultimo saluto alla celebre cantante. La bara aperta con le spoglie della celebre musicista è stata allestita alla chiesa di St. Joseph a Limerick, all'interno della quale venivano suonate canzoni del gruppo musicale di cui faceva parte. Una corona di fiori accanto al feretro con la scritta "La canzone è finita, ma i ricordi restano". Il vescovo di Limerick, Brandan Leahy, intervistato dalla stampa ha fatto sapere che la cantante era "una figlia molto amata" anche dalla sua città natale, e che aveva sempre incoraggiato la verità così come l’amore e la pace. La camera ardente è stata successivamente spostata in un'agenzia funebre nella vicina Ballyneety, dove la bara resterà visitabile al pubblico di estimatori fino ai funerali di domani che verranno anche trasmessi in diretta da una emittente radiofonica locale. Dolores O'Riordan aveva 46 anni e l'inchiesta sulle cause della morte verrà aggiornata al prossimo 3 aprile.

Martedì i funerali di Dolores

La prematura scomparsa della celebre artista ha letteralmente sconvolto il mondo della musica. Durante l’ultimo saluto, ha commosso tutti anche il dolore delle compagne di scuola di Dolores O'Riordan. Le donne hanno salutato in lacrime la cantante all’interno della chiesa di St. Joseph a Limerick, la città natale di Dolores. Le amiche della musicista hanno portato mazzi di rose e narcisi gialli, mentre la sua bara era accompagnata dalla madre e dai sei fratelli. Migliaia di estimatori hanno voluto essere presenti durante la cerimonia religiosa, la prima di una lunga serie di commoventi ricordi della musicista prima del funerale che si svolgerà martedì nella cittadina irlandese di Ballybricken con la partecipazione di circa 200 persone fra parenti e amici stretti della celebre cantante che ha perso la vita in maniera tanto drammatica.

