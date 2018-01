MAX PEZZALI, NEK E RENGA IN CONCERTO / Il trio di 'Duri da battere' ripercorre insieme i successi del passato

Max Pezzali, Nek e Francesco Renga hanno aperto il loro tour con i concerti di Jesolo e Bologna. Nelle prossime settimane si sposteranno in molti palazzetti italiani.

22 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Max Pezzali, Nek, Francesco Renga

Sono senza dubbio tre dei cantanti maggiormente ascoltati negli anni '90 o agli inizi del 2000: Max Pezzali, Nek e Francesco Renga hanno deciso di unire le loro voci e il loro repertorio, ripercorrendo i più grandi successi del loro passato attraverso un nuovo tour, che si è aperto ieri sera a Casalecchio di Reno, vicino a Bologna. Si è trattato di una festa anni '90, nella quale il pubblico presente ha potuto cantare le indimenticabili hit del trio, a volte proposte da un solista o dai tre cantanti al gran completo in una mescolanza di voci e stili. A partire dalla nuova canzone 'Duri da battere', il singolo che ha permesso a Renga, Pezzali e Nek di cominciare questa nuova avventura, è stata poi la volta di una scaletta particolarmente ricca, con la scelta di ben 37 brani totali. Non potevano mancare le hit più attese quali "Hanno ucciso l'uomo ragno", "Angelo" o "Laura non c'è", dando vita ad una specie di karaoke per migliaia di voci. "È anche un bell'esercizio di controllo dell'ego: dobbiamo condividere gli spazi, il palco e l'attenzione del pubblico", ha precisato Nek, chiarando come lui e i suoi colleghi abbiamo dovuto evitare di dare troppo spazio a se stessi e alle proprie singole abilità canore.

Max Pezzali, Nek e Renga in concerto: dal singolo al programma in tv

Il singolo 'Duri da battere' ha ispirato il tour di Max Pezzali, Nek e Renga che, dopo la data zero di Jesolo e il concerto di Bologna, si sposteranno nei principali palazzetti italiani. Da questa esperienza ne nascerà anche un album, completamente live, e un programma televisivo nel quale verranno ripercorsi i più grandi successi dei tre grandi cantanti e che dovrebbe andare in onda la prossima estate (progetto che al momento non è ancora stato ufficializzato). Il tour sarà composto da circa venti date come comprenderanno anche Torino (il 26 e 27 gennaio), Firenze (il 20 febbraio) e Roma (il 4 e 6 aprile). Il loro percorso si concluderà a Milano al Forum di Assago con due imperdibili date il 19 e 20 aprile.

