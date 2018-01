ELTON JOHN SI RITIRA DALLE SCENE/ Oggi l'annuncio ufficiale: il cantante smette di fare concerti?

Atteso per oggi pomeriggio un annuncio ufficiale di Elton John: secondo alcune speculazioni l'artista inglese potrebbe annunciare il suo ritiro dalle scene

24 gennaio 2018 - agg. 24 gennaio 2018, 16.00 Paolo Vites

Elton John

Da alcuni giorni i social network sono "bombardati" dalla notizia di un annuncio speciale da parte di Elton John, previsto per le 17 e 30 di oggi, ora inglese. Addirittura le principali stazioni della metropolitana di Londra hanno piazzato un pianoforte e una sorta di immagine a 3D visibile solo con occhiali speciali in cui il cantante appare seduto al pianoforte con il tipico look anni 70. "Where the future lies" intitola l'annuncio, "vedrete dove è il futuro" ma di cosa si tratti nessuno lo sa. Elton John, 70 anni esatti, è sempre in tournée nonostante la forma fisica e soprattutto la voce siano scese notevolmente. Secondo il quotidiano inglese The Mirror che pubblica la notizia come una "esclusiva mondiale", l'artista annuncerà il suo ritiro dalla scena live, smetterà di fare concerti dopo un ultimo tour mondiale che sarebbe annunciato oggi. Recentemente Sir Reginald ha avuto preoccupanti problemi fisici, lo scorso anno ha dovuto interrompere un tour in Sud America per un ricovero urgente, durato 12 giorni in cui secondo fonti ufficiali "ha combattuto con "una infezione batterica potenzialmente mortale".

Poi però ha ripreso a fare concerti una volta uscito dall'ospedale. Secondo il marito David Furnish, la preoccupazione maggiore riguarderebbe i due figli adottivi della coppia, "seriamente spaventati dalle condizioni del padre" ha detto. Nel 2013 invece venne cancellato un concerto ad Hyde Park per sottoporsi a una urgente operazione di appendicite, anche questa potenzialmente mortale. Per decenni Elton John è stato un forte consumatore di cocaina, cosa che ha smesso di fare solo alla fine degli anni 90 e inevitabilmente il suo fisico ne ha riportato danni. Allora, nel 2013, commentò che avrebbe smesso di affare concerti: "Capisci di essere mortale anche tu, non ho bisogno di soldi, non sono obbligato a fare concerti, lo faccio solo perché mi piace" disse in quell'occasione. Infine un mese fa circa è morta la madre, con la quale si era riconciliato da pochi anni dopo un lungo periodo in cui i due avevano interrotto ogni rapporto. Dunque un ritiro dalle scene sembra l'ipotesi più plausibile, per un artista che dalla fine degli anni 60 è sulle scene senza interruzione.

