Justin Bieber/ Alle Maldive ritrova l'affetto della madre: i litigi del passato sono solo un ricordo

Justin Bieber sta trascorrendo le vacanze alle Maldive in compagnia della madre, che ricorda i tempi in cui litigavano a causa dello stile di vita eccessivo di lui.

24 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Proseguono le vacanze alle Maldive di Justin Bieber e della madre Pattie Malette. È soprattutto quest'ultima a tenere informati i fan su tutti i movimenti del figlio e sui suoi grandi progressi fatti negli ultimi anni. Nei tempi in cui il cantante aveva permesso il controllo, finendo sui giornali per risse o colpi di testa di ogni tipo, Pattie Malette era stata la prima a dire la sua, negandogli il suo appoggio. Ne era conseguito un periodo difficile per madre e figlio, durante il quale l'artista aveva deciso di prendere le distanze dalla madre, che andava esprimendo pubblicamente la sua contrarietà a quel comportamento tanto lontano dai suoi insegnamenti. "Abbiamo passato un po’ di tempo a non parlarci, quindi ora ci vuole tempo per ricostruire quella fiducia", aveva successivamente affermato Bieber che ora è cambiato. E la prima a rendersi conto di questo nuovo uomo è proprio la madre.

Justin Bieber e il nuovo rapporto con la madre

Nella sua lunga dichiarazione d'amore al figlio Justin Bieber, Pattie Malette ha ammesso di considerarlo un uomo nuovo e maturo: "Sono così orgogliosa del giovane uomo che sei e stai diventando. Ammiro il tuo carattere e la tua integrità. Stai maturando in modo meraviglioso e sei saggio nonostante la tua età", ha scritto qualche giorno fa su Instagram, aggiungendo di divertirsi molto insieme a lui (ricordiamo che la differenza di età tra Pattie e Justin è solo di 18 anni). "Sei così divertente che mi ritrovo a ridere forte quando sono sola a ricordare qualcosa che hai detto o fatto. Il tuo cuore è d’oro", ha quindi aggiunto a conferma dell'ottimo rapporto che li lega. La Malette è una sostenitrice di Bieber anche per quanto riguarda il suo rapporto con Selena Gomez. Lei stessa, qualche settimana fa, ha confessato di essere felice quando il figlio è felice e di sostenerlo in questa fase della sua vita. Ben diverso è invece il caso della famiglia della cantante texana per nulla disposta ad offrire quella seconda possibilità che lei vorrebbe.

© Riproduzione Riservata.