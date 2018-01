MANESKIN / Video, energia e rock nella loro esibizione a 'E poi c'è Cattelan'

I Maneskin sono stati ospiti della prima puntata di 'E poi c'è Cattelan' nella quale hanno presentato il singolo 'Chosen' con la loro innegabile energia.

24 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Maneskin

I Maneskin sono senza dubbio i vincitori morali dell'ultima edizione di X Factor: sebbene il gruppo romano si sia aggiudicato la seconda posizione, piazzandosi appena dopo il vincitore Lorenzo Licitra, continuano a far parlare di sé ottenendo un successo dopo l'altro. Il loro singolo 'Chosen', lanciato proprio nel talent show targato Sky, è già Disco di Platino e i fan li acclamano, accorrendo in gran numero ai vari eventi organizzati per promuovere il loro nuovo progetto discografico. Forte di questo loro grande successo, Alessandro Cattelan ha deciso di invitarli nella prima puntata del suo show in seconda serata 'E poi c'è Cattelan'. Qui la band guidata dall'irriverente Damiano David ha proposto la hit del momento, mandando letteralmente in visibilio il pubblico presente in studio (clicca qui per vedere il video della loro esibizione a EPCC).

Maneskin ospiti nella prima puntata di 'E poi c'è Cattelan'

Alessandro Cattelan li ha amati fin dalle auditions: il conduttore di X Factor non ha mai negato il proprio interesse per i Maneskin, decidendo di invitarli nella prima puntata del suo programma 'E poi c'è Cattelan'. La band romana ha riconfermato la sua incredibile energia, già dimostrata in più occasioni durante la sua avventura nel talent show, e una faccia tosta con pochi uguali. Anche lunedì sera, infatti, Damiano si è presentato sul palco con dei pantaloni in pelle e il petto coperto da una semplice catena a conferma del suo desiderio di stupire e di far parlare di sè. E se questo è l'obiettivo i Maneskin ci sono proprio riusciti: il gruppo ha attirato migliaia di fan nei vari instore organizzati in varie città italiane come Milano, Bologna, Torino. Il 26 gennaio farà tappa in Veneto per il nuovo firma copie mentre il loro tour, che partirà ufficialmente il 17 febbraio, risulta già completamente sold out.

