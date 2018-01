MIRKOEILCANE/ Nuove Proposte Sanremo: il 9 febbraio esce "Secondo me", il nuovo disco

Da venerdì 9 febbraio sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e in tutte le piattaforme streaming“Secondo Me” il nuovo disco di Mirkoeilcane

24 gennaio 2018

Mirkoeilcane

Da venerdì 9 febbraio sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e in tutte le piattaforme streaming“Secondo Me”, il nuovo disco di Mirkoeilcane, già vincitore del Premio Bindi, di Musicultura 2017 e in gara, dal 6 al 10 febbraio, per la 68° edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”.

Da venerdì 26 febbraio sarà possibile il pre-order su Amazon, iTunes e Google Play e sui primi due all’acquisto saranno abbinati come instant gratification i brani “Per Fortuna” e “Stiamo tutti bene”. Quest’ultimo è attualmente il brano della categoria“Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 2018 più programmato dalle radio italiane secondo i dati forniti da EarOne.

Undici tracce in cui il cantautore romano prende posizione spaziando su le diverse tematiche che toccano la nostra vita su un tessuto musicale sempre curato ed attento al suono, gli arrangiamenti e le armonie. Non c’è nota fuori posto, non c’è parola che non sia inserita nel suo contesto.

“Stiamo tutti bene” – musica e parole di Mirko Mancini, prodotto da Steve Lyon (già produttore di Paul McCartney, Depeche Mode, The Cure) – è un vortice sonoro in cui l’ascoltatore viene risucchiato ad ogni minuto in cui il brano avanza e le parole assumono colori sempre più intensi. Mirkoeilcane canta, con tono narrante, il racconto tratto da una storia vera di un bambino che vede scorrere gli eventi davanti a sé ed evoca l’innocenza di uno sguardo che non ha abbastanza strumenti per capire ma inizia a comprendere la realtà che gli si svela davanti.

Mirko Mancini, in arte Mirkoeilcane, nasce il 6 maggio 1986 ed è un cantautore romano. Negli anni lavora come chitarrista in studio e suona dal vivo con diversi artisti. Compone diverse colonne sonore come quella della web serie “Forse sono io”, dei corti “Memories”, “Il lato oscuro” e “Quattro battiti” e del film “I peggiori”. Impegnato nella scrittura di testi e musica per altri artisti, nel 2016 decide di avviare una carriera musicale da solista, che viene consacrata con l’uscita del suo primo disco omonimo a gennaio. Nello stesso anno, Mirkoeilcane vince il Premio Bindi, il Premio Incanto, miglior testo e migliore interpretazione di cover al Premio Musica Controcorrente e il suo album figura tra le cinquanta opere prime candidate al Premio Tenco. Le tematiche sociali e i rapporti affettivi, figurano spesso al centro delle sue canzoni. A giugno di quest’anno vince Musicultura e a luglio firma un contratto discografico con l’etichetta Fenix Entertainment.

