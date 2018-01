Elton John, addio alle scene/ Il Sir della musica si congeda dal pubblico con un tour di 300 date

Elton John annuncia l'addio alle scene: il Sir della musica si concederà dal pubblico nel 2020, dopo un ultimo tour composto da 300 date in tutto il mondo.

25 gennaio 2018 - agg. 25 gennaio 2018, 16.37 Stella Dibenedetto

Elton John

Compirà 71 anni il prossimo 25 anni e, dopo una lunga e straordinaria carriera, Elton John ha deciso che può bastare. Il cantante inglese, conosciuto in tutto il mondo, ha annunciato il ritiro dalle scene, ma non dalla musica. “Non smetterò di fare musica, continuerò a scrivere canzoni e a fare dischi ma le mie priorità oggi sono cambiate. Ho figli, voglio essere parte della loro vita e accompagnarli alle partite di calcio”, ha detto l’artista che dopo aver trascorso una vita in giro per il mondo, ha deciso di fermarsi e mettere al primo posto la famiglia. Una decisione che Elton John ha preso soprattutto per dedicarsi totalmente, come non ha potuto fare finora, ai figli Zachary e Elijah. Come tutti i genitori del mondo, anche Elton John sogna di poterli accompagnare a scuola, alle feste e alle partite e con il ritiro avrà finalmente il tempo per farlo. L’annuncio di Elton John ha rapidamente fatto il giro del mondo non lasciando indifferenti i fans che sono pronti a prendere d’assalto le città che ospiteranno il suo ultimo tour.

UN TOUR DI 300 DATE

Il ritiro dalla scene di Elton John, tuttavia, sarà in grande stile. Prima di ritirarsi a vita privata, infatti, l’artista sarà protagonista di un tour grandioso che toccherà ogni parte del mondo con ben 300 date. Il tour toccherà tantissime città come Las Vegas, Toronto, New York, Chicago, Praga, Stoccarda, Monaco di Baviera, Dublino e tante altre e terrà impegnato l’artista fino al 2020. I biglietti saranno disponibili a partire dal 2 febbraio. Secondo quanto scrive il Mirror, dietro la decisione di Elton John di ritirarsi dalla scene, oltre alla voglie di dedicarsi alla famiglia, ci sarebbero anche dei motivi di salute. In ogni caso, i fans dell’artista hanno ancora un po’ di tempo per vederlo esibirsi dal vivo.

© Riproduzione Riservata.