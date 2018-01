Emma Marrone/ Dio? Prego tutti i giorni. Credo che le persone non muoiano, ma tornino sotto altre forme

Emma Marrone parla del suo cambiamento, del rapporto con la spiritualità e delle voci sul suo conto in un'inervista rilasciata al settimanale Grazia.

Emma Marrone è cambiata e le tracce della sua crescita sono racconte nel suo sesto album, “Essere qui”. In attesa di ascoltarlo, visto che sarà disponibile da domani, ne ha parlato in un'intervista al settimanale Grazia. L'ex vincitrice di Amici ha spiegato innanzitutto come è cambiato il modo in cui affronta i pregiudizi, le polemiche e il gossip: "Se fossi lesbica, lo avrei già detto. Vivrei la mia storia mano nella mano con la mia compagna. Se avessi un fidanzato, degli amanti, non lo nasconderei". La crescita di Emma Marrone passa però inevitabilmente anche da un rapporto particolare con la spiritualità: "Prego tutti i giorni. Credo in tante cose, anche in Babbo Natale. Credo nei sogni, nelle coincidenze, negli spiriti e nelle anime. Credo ci siano cose molto più grandi di noi, che le persone non muoiano, ma tornino sotto altre forme. Tutti noi arriviamo da vite passate". Quando si tratta però di definire Dio, la cantante lo identifica con sua madre: "Il mito della mia vita. Il mio idolo. Ho imparato molto dalla sua tenacia".

Nella sua intervista rilasciata a Grazia, Emma Marrone chiarisce anche il suo rapporto con i social network che in passato non è sempre stato facile: "Ho imparato a gestire il modo di rispondere e a non accusare in maniera troppo personale i colpo che ricevo. Sono più distaccata da tutto il resto e tutto questo l'ho messo nel disco". L'idea di essere giudicata da altre persone ha rappresentato per la salentina un difficile problema anche se ora le cose sono cambiate: "Mi rendevo conto che mi stava facendo troppo male il pensiero degli altri su me stessa, mi ero dimenticata quanto fosse importante il mio, di pensiero. Mi sono conccentrata su quello, su ciò che mi fa sentire migliore". Una consapevolezza che appare nel suo album 'Essere qui' ed in particolare nel singolo 'Malelingue': "È un tema che non riguarda solo me ma tantissime ragazze e ragazzi. Sono una che si è battuta per i temi sociali. Ci ho messo sempre la faccia".

Il racconto di Emma Marrone prosegue con il riferimento alla sua vita privata che spesso è diventata oggetto di gossip: "Mi hanno affibbiato flirt con chiunque, dal mio promoter a Maria De Filippi. Dopo questa intervista probabilmente diranno anche che sono la sua amante (...) Se avessi dato retta a tutte le persone che dal primo giorno hanno parlato male di me, probabilmente avrei perso la strada e smesso di fare il lavoro nel giro di sei mesi". Ma Emma ha più che mai le idee chiare e sa qual è il suo vero talento: "La sensibilità. Ho una specie di terzo occhio che mi fa notare delle cose, sfumature come se fossero indizi: mi dicono che sta andando tutto bene". E proprio la sua sensibilità l'ha portata ad andare dritta per la sua strada, incurante della paure che inevitabilmente la colpiscono soprattutto dopo la malattia che l'ha colpita quando aveva 25 anni: "Andare dritta per la propria strada non significa non avere paura. I timori li combatto, li ordino, li seleziono".

