JUSTIN BIEBER/ Vacanze finite per la pop star, Selena Gomez pensa al matrimonio?

Justin Bieber è rientrato a Los Angeles dopo avere trascorso qualche giorno di vacanza con la madre Pattie Malette alle Maldive. Intanto Selena Gomez...

25 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber ha terminato le vacanze alle Maldive, località nella quale si è diretto dopo Capodanno insieme alla madre Pattie Malette. Il cantante canadese ha postato diverse foto che lo ritraevano in una splendida località tropicale: al suo fianco però c'era sempre la madre che non ha perso l'occasione per lodarlo e complimentarsi con lui per lo splendido uomo che è diventato. Ma un particolare non è sfuggito ai fan dell'artista: Selena Gomez non era al suo fianco in questa trasferta. Ha solo evitato le fotografie o non ha mai lasciato gli Stati Uniti? La prolungata assenza della stellina della Disney desta la inevitabile preoccupazione dei suoi sostenitori, convinti che gli Jelena possano essere alle rese con una crisi del loro rapporto. Dopo la loro vacanza in Messico, infatti, Justin e Selena non si sono più visti insieme e hanno preso strade separate. La texana si è diretta a New York per i suoi nuovi impegni di lavoro mentre lui ha continuato la sua desiderata pausa dalle scene.

Selena Gomez desidera sposare Justin Bieber

Secondo una fonte vicina a Justin Bieber e Selena Gomez non ci sarebbe comunque da preoccuparsi riguardo la prolungata lontananza della coppia. Sembra infatti che la cantante abbia le idee chiare e non veda l'ora di sposare il suo attuale compagno, anche a rischio di giungere alla rottura definitiva con la madre, contraria a questa unione: "A questo punto, Selena inizia a non preoccuparsi di ciò che pensa sua madre o di ciò che pensa chiunque. Farà ciò che vuole fare e non c’è niente e nessuno che la farà allontanarsi da Justin. È convinta che lui sia l'unico e che si sposeranno e staranno insieme per sempre". Mandy, la madre di Selena, farà bene a rassegnarsi anche se per il momento non sembra disposta a fare un passo indietro su questa relazione. Continua la fonte vicina a Selena: "dopo che Mandy è andata da lei un'altra volta, Selena l’ha insultata per la sua relazione fallita con il padre. Questa è stata l’ultima goccia..."

