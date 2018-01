Mary Poppins, Il Musical/ Arriva in Italia il noto spettacolo teatrale: debutto a Milano

Mary Poppins, Il Musical arriva in Italia! Lo show va in scena dal 13 febbraio al 13 maggio al Teatro Nazionale di Milano e arriva poi al cinema il sequel del film con Julie Andrews

25 gennaio 2018 Anna Montesano

Mary Poppins

Il 2018 sarà l’anno di «Mary Poppins». A dicembre ci sarà infatti nei cinema il sequel del film con Julie Andrews, «Il ritorno di Mary Poppins» con Emily Blunt. Ma il 13 febbraio ci sarà prima l'appuntamento al Teatro Nazionale di Milano dove resterà in cartellone fino al 13 maggio, il debutto del musical che si ispira al celebre film. Sarà live e tutto italiano, interpretato dalla giovane, frizzante Giulia Fabbri, con la regia di Federico Bellone. A tre settimane dal debutto, oltre il 50% per cento dei posti è già stato prenotato. Giorgio Barbolini, presidente di WEC, sull’operazione ha investito tra i 5 e i 6 milioni di euro, cifra che ne fa un kolossal musicale. Ne è convintissima la Disney che all’operazione ha dato il supporto della propria macchina promozionale.

MARY POPPINS IN TEATRO: "UNA STORIA DI AFFETTI IN BILICO"

Federico Bellone spiega l'intento dello spettacolo teatrale: "È una storia di affetti in bilico, di una famiglia che soffre per poco amore. In particolare il padre, Mr Banks, è inaridito dal lavoro e distratto. È per guarire lui che arriva Mary Poppins, lui ad avere bisogno del suo aiuto, non i figli. Se guarisci la famiglia, ogni altro problema sarà risolto: questa la filosofia e l’insegnamento di “Mary Poppins”". Riguardo il cast dello spettacolo ci saranno una trentina di interpreti tra protagonisti e ragazzi dell’ensemble, con sei bambini tra gli 8 e il 13 anni che si alternano nel ruolo dei piccoli Banks, Jane e Michael, 26 gli elementi dell’orchestra. Fedelissimi a quelli del cinema i costumi affidati a Maria Chiara Donato, a partire dalla redingote rossa di Mary. Di Gillian Bruce, un nome sicuro nel musical made in Italy, le coreografie.

© Riproduzione Riservata.