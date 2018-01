Dolores O'Riordan, é morta per overdose di Fentanyl?/ Mistero sulle cause della morte ma c'è un'indiscrezione

Dolores O'Riordan, le cause della morte della cantante dei Cranberries non verranno rivelato ufficialmente prima di aprile 2018. Non ci sono comunque misteri apparenti.

26 gennaio 2018 Alberto Graziola

Dolores O'Riordan, le cause della morte

Non sembra esserci mistero sulle cause della morte di Dolores O'Riordan, leader dei Cranberries, scomparsa il 15 gennaio corso all'età di 46 anni. La notizia improvvisa ha sconvolto i numerosi fan della cantante mentre si iniziavano a rincorrere voci sul motivo della sua scomparsa. Nelle scorse ore, a parlare è stato il coroner che ha rivelato come la causa non verrà svelata fino al mese di aprile. Ha poi aggiunto: "Il servizio ambulanza di Londra è stato contattato e ha verificato la morte sul posto. La O'Riordan è stata trovata priva di vita nella sua stanza d'albergo a Londra. Successivamente, è arrivata la polizia di Met e hanno determinato che la morte non era sospetta". E' stato poi fatto un esame post mortem e l'ufficio del coroner aspetta i risultati. La famiglia di Dolores O'Riordan potrebbe essere informata dei risultati prima dell'udienza -prevista per il 3 aprile prossimo- e spetterà a loro decidere se condividere tali informazioni pubblicamente prima che l'ufficio rilasci i risultati noti.

LE INDISCREZIONI SULLA CAUSA DELLA SUA MORTE

La morte di Dolores O'Riordan è ancora una ferita aperta per gli appassionati di musica ma anche per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla e di amarla. La cantante dei Cranberries è stata trovata morta in un hotel a Londra ormai dieci giorni fa ma ancora non si conoscono le cause della morte e, molto probabilmente, non le conosceremo fino alla prossima primavera. Rimane il fatto che la stampa è già pronta a trovare indizi e rumors sulle presunte cause della morte della cantante e anche in questo caso non mancano. Secondo quanto riporta Santa Monica Observer sembra che la polizia abbia già parlato di morte non sospetta e della possibilità che la O'Riordan sia morta per avvelenamento da Fentanyl, la stessa sostanza che avrebbe causato la morte di Prince. Secondo la rivista sembra proprio che la sostanza sarebbe stata trovata dalle autorità nella camera dell'albergo dove è stato rinvenuto il corpo della cantante. Questo collimerebbe con le dichiarazioni di Dolores che, in tempi non sospetti, aveva già confidato di aver già tentato l'overdose in passato.

LE ULTIME ORE DI VITA DELLA CANTANTE

Il sito Rolling Stone ha raccontato le ultime ore di vita di Dolores O'Riordan. Il giorno prima di morire era volata a Londra. Aveva in programma di incontrare Youth per progetti legati alla musica e stava anche lavorando ad una nuova versione di uno dei pezzi più celebri della sua carriera discografica, Zombie. Dopo la mezzanotte del 15 gennaio, la O'Riordan ha lasciato due messaggi in segreteria per Dan Waite, dirigente di un'etichetta che aveva avviato la collaborazione con i Bad Wolves (e che aveva lavorato con i Cranberries nei primi anni 2000). Nei suoi messaggi, Dolores aveva parlato con amore dei suoi figli, aveva espresso il suo entusiasmo per un campione audio di Eminem e cantato un pezzo di "Bitter Sweet Symphony" dei Verve (che Youth avevano prodotto). "In generale stava bene. Avevo notato alcune cose che sembravano far capire che era depressa ma stava sicuramente facendo piani e programmi per la settimana". Tra questo, cenare con lui e sua moglie. Poi la terribile notizie della sua morte.

