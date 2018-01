GHALI, CARA ITALIA/ Oggi il nuovo singolo in download e streaming

Ghali, Cara Italia è il nuovo singolo in uscita il 26 gennaio 2018 e disponibile in download e streaming. Il brano è la colonna sonora di un noto spot tv di telefonia.

26 gennaio 2018 Alberto Graziola

Ghali, Cara Italia è il nuovo singolo

Da qualche, ad accompagnare un noto spot tv di compagnia telefonica, c'è la voce di Ghali con un brano che, in breve tempo, è diventato una sorta di tormentone, proprio per il suo essere facilmente orecchiabile. In questi giorni, ecco arrivare la notizia che i fan aspettavano: il pezzo sarà ufficialmente disponibile per il download e lo streaming a partire da venerdì 26 gennaio 2018. Il titolo della canzone? "Cara Italia". E' lo stesso Ghali che, via social, ha condiviso la copertina del brano (quella che potete vedere in apertura articolo), ricordano la possibilità di ascoltarla proprio dalla mezzanotte di venerdì. Il rapper, il 26 maggio 2017, ha pubblicato il suo primo disco, dal titolo "Album" e il lavoro ha conquistato la seconda posizione della classifica dei dischi più venduti in Italia, certificato da Fimi. Tra i pezzi estratti, ricordiamo "Ninna nanna", "Pizza kebab", "Happy Days" e "Habibi".

IL MESSAGGIO AI FAN

Ghali, dopo aver annunciato l'uscita del suo singolo "Cara Italia", ha condiviso un lungo messaggio su Facebook ai suoi fan, che vi riportiamo integralmente e nel quale racconta il significato del pezzo e le intenzioni. Una dichiarazione d'amore, come potete leggere: "Cara Italia, Ti dedico questa canzone che ho ideato tornando dal mio primo viaggio in America. Non hai nulla da invidiare a questi grandi paesi che vediamo nei film. Spero però che tu non ti offenda per aver risaltato i tuoi difetti, sappiamo tutti che sei bellissima ma questo serve a migliorarsi. Cara Italia, Ho scritto “sei la mia dolce metà” perchè è davvero così. Tu mi hai visto nascere, mi hai cresciuto e ora che in ogni tuo angolo gridano il mio nome come posso voltarti le spalle? Tu che sei la dimora dei miei desideri, il letto dei miei sogni. Infinite le giornate di dolore tra le tue mura e infinite le notti di rabbia ma come potrei voltarti le spalle senza rimpianto? Cara Italia, Ti chiedo solo tre cose: NON PARLARMI più di confini e non ti parlerò più con diffidenza. NON SENTIRTI inferiore e io mi sentirò all’altezza. NON VEDERMI come un nemico e io ti vedrò come una sorella, un’amica, una mamma. Spero che tu possa prendere in considerazione le mie parole. Io T.V.B Cara Italia. Ghali."

© Riproduzione Riservata.