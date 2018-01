GRAMMY WARDS 2018/ Un italiano candidato insieme agli Stones: Fabrizio Poggi

Un italiano fa concorrenza ai Rolling Stones ai Grammy Awards nella categoria miglior disco blues, è Fabrizio Poggi, armonicista di fama internazionale

26 gennaio 2018 Redazione

Guy Davis e Fabrizio Poggi, foto di Joseph Rosen

Fabrizio Poggi, armonicista italiano di fama internazionale, è stato nominato ai Grammy Awards 2018, che si terranno al Madison Square Garden di New York il prossimo 28 gennaio, nella categoriaBest Traditional Blues Album con il suo nuovo disco “Sonny & Brownie’s Last Train”, disponibile online e nei negozi dal 24 marzo scorso e registrato in duo con la leggenda americana del blues Guy Davis.

«Essere nominato ai Grammy Awards è un altro immenso sogno diventato realtà. - commenta Fabrizio Poggi - Questo importante riconoscimento mi ha lasciato senza parole ma lo dedico a tutti i musicisti italiani che da sempre suonano l’altra musica con onestà, passione e sincerità. Il segreto per arrivare ai Grammy è di rimanere se stessi, di essere in qualche modo “unici” specialmente quando si cerca di arrivare al cuore delle persone.»

Ecco tutti i dischi candidati ai Grammy Awards 2018 per il Best Traditional Blues Album:

Sonny & Brownie's Last Train - Guy Davis & Fabrizio Poggi

Blue & Lonesome - The Rolling Stones

Migration Blues - Eric Bibb

Elvin Bishop's Big Fun Trio - Elvin Bishop's Big Fun Trio

Roll And Tumble - R.L. Boyce

“Sonny & Brownie’s Last Train” è uscito il 24 marzo ed è stato registrato agli Orlando Music Studios di Milano per M.C. Records, distribuzione I.R.D. in esclusiva per l’Italia. Il disco è il frutto della collaborazione tra l’ambasciatore del blues Guy Davis e l’armonicista italiano, ma di fama internazionale, Fabrizio Poggi. Un’intensa session di blues acustico, registrata dal vivo in uno studio milanese per meglio catturare l’essenza dell’affinità musicale che lega i due bluesmen, cresciuta e maturata nel corso di anni di esibizioni e registrazioni insieme.

Fabrizio Poggi ha inciso 22 album, di cui molti registrati negli Stati Uniti, ha suonato con tanti grandi del blues, del rock e della canzone d’autore tra cui i Blind Boys of Alabama, Charlie Musselwhite, Little Feat, Ronnie Earl, Kim Wilson, Marcia Ball, John Hammond, Sonny Landreth, Garth Hudson of THE BAND and Bob Dylan, Guy Davis, Eric Bibb, Ruthie Foster, Otis Taylor, Mike Zito, Bob Margolin, Flaco Jiménez, David Bromberg, Zachary Richard, Jerry Jeff Walker, Bob Brozman, Eric Andersen, Richard Thompson, Tom Russell, Jimmy LaFave, The Original Blues Brothers Band, Steve Cropper. Con Guy Davis ha inciso “Juba Dance” che è stato per ben otto settimane al PRIMO posto della classifica dei dischi blues più trasmessi dalle radio americane e nominato ai Blues Music Award come miglior disco acustico dell'anno; e il nuovissimo "Sonny & Brownie's Last Train", appassionato tributo alle leggende del blues Sonny Terry & Brownie McGhee candidato ai Grammy Awards 2018. In Italia ha suonato con Eugenio Finardi, Enrico Ruggeri, Gang, Luigi Grechi De Gregori, Danilo Sacco (Nomadi) e Francesco Baccini. Fabrizio Poggi ha suonato nelle maggiori capitali europee e in grandi città come Londra e Parigi e nei maggiori festival europei. Numerosi sono stati i suoi tour negli Stati Uniti a partire dagli anni '80. Si è esibito con grande successo alla Carnegie Hall di New York con Guy Davis, Eric Burdon e Buddy Guy. Ha suonato sulla Legendary Blues Cruise con Guy Davis, Taj Mahal, Irma Thomas e tanti altri grandi artisti. Di lui Dan Aykroyd, l'Elwood Blues dei Blues Brothers ha detto che "è un armonicista da paura!". Fabrizio Poggi ha scritto diversi libri sull’ armonica, sul blues e sulla musica folk.

