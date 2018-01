JOVANOTTI, LE CANZONI/ Oggi il nuovo singolo di Lorenzo Cherubini

Jovanotti, Le canzoni è il nuovo singolo estratto dall'album "Oh Vita!" e sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 29 gennaio 2018. A febbraio, parte Lorenzo Live 2018.

26 gennaio 2018 Alberto Graziola

Jovanotti, Le canzoni è il nuovo singolo [Facebook]

Le canzoni è il titolo del nuovo singolo di Jovanotti, in radio da venerdì 26 gennaio 2018. E' il secondo brano estratto dal disco dopo il primo pezzo, "Oh Vita". Come riportato anche da RockOl, il cantautore collabora con gli Ackeejuice Rockers e tra gli autori troviamo Riccardo Onori e Christian Rigano. Il video ufficiale della canzone verrà rilasciato lunedì 29 gennaio e, a dirigerlo, ancora una volta ci saranno gli YouNuts, vale a dire Niccolò Celaia e Antonio Usbergo. Il brano estratto fa parte del quattordicesimo disco in studio del cantautore italiano ed è stato pubblicato il 1 dicembre 2017 dalla Universal Music Group. Ha debuttato al primo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia.

LORENZO LIVE 2018 DEBUTTA A FEBBRAIO

Mentre viene estratto il secondo singolo dal disco, pronto per la rotazione radiofonica, Jovanotti rivela ai fan, in questi giorni, di essere pronto all'inizio della nuova serie di concerti, in partenza il prossimo mese: "Tra qualche giorno e entreremo nel palasport a provare e per me sarà come per un pilota mettere il cul0 per la prima volta sulla nuova moto con la quale farà il campionato. I primi giri, la messa a punto, i box, la squadra, il cronometro...e poi si comincia". Sono già ben 28 i sold out per Lorenzo Live 2018, il tour che debutterà il 12 febbraio al Forum di Assago di Milano, dove sono in programma, per la prima volta, dodici date consecutive. Un successo che conferma ancora una volta la grande forza del cantautore italiano.

