Justin Bieber e Selena Gomez/ È crisi tra loro? Ma lei si consola con Zayn Malik

Justin Bieber e Selena Gomez sono in crisi? La coppia ha smesso di dare notizie di sé e c'è già chi vocifera che siano già arrivato il momento della nuova rottura.

Le voci di una possibile crisi tra Justin Bieber e Selena Gomez continuano a rincorrersi nei social network, creando grande apprensione tra i fan della coppia. Da giorni, infatti, i due cantanti non si vedono insieme a differenza di quanto accaduto negli ultimi mesi. Justin ha trascorso le vacanze alle Maldive in compagnia della madre Pattie Malette, con la quale i rapporti sono tornati ottimi dopo le incomprensioni del passato. Di Selena invece si sono perse le tracce: a meno di sorprese clamorose, lei non era al seguito della coppia, restando negli Stati Uniti per procedere nei suoi tanti impegni professionali. Oltre ad essere la testimonial per una nota marca di abbigliamento, motivo per cui ha trascorso diversi giorni a New York per la nuova campagna pubblicitaria, Selena è alle prese con la conclusione del suo nuovo album, la cui uscita è prevista per la primavera del 2018. E, a quanto pare le sorprese non sono finite qui.

Selena Gomez e la futura collaborazione con Zayn Malik

Cosa sta davvero accadendo tra Justin Bieber e Selena Gomez? La coppia desidera solamente il rispetto della privacy o c'è sotto dell'altro? In attesa di scoprire se davvero le voci di crisi siano realistiche, la stellina della Disney sta vivendo un periodo di grandi soddisfazioni dal punto di vista professionale. Non solo c'è grande attesa per il suo nuovo album, ma sembra che a lei verrà presto riservato un privilegio di tutto rispetto: cantare la colonna sonora di Alladin, il nuovo live action della Disney, la cui uscita è prevista per il 2019. E, le sorprese non sono finite qui: anche se al momento si tratta di rumors, sembra che al fianco di Selena potrebbe essere scelto un altro artista tra i più amati del momento ovvero l'ex One Direction Zayn Malik. Una decisione che sicuramente porterebbe in vetta la hit del nuovo film della Disney. Ma cosa ne penserà Justin Bieber a tal proposito?

