Laura Pausini, Non è Detto/ Nuovo singolo, "è un brano che sottolinea l'esigenza di comunicare"

Laura Pausini presenta oggi il suo nuovo singolo 'Non è detto' che anticipa l'uscita dell'album bilingue (in italiano e spagnolo) intitolato 'Fatti sentire'.

26 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Laura Pausini presenta oggi il suo nuovo singolo 'Non è detto', che anticiperà l'album 'Fatti sentire' in uscita il prossimo 16 marzo (un disco biligue, in italiano e spagnolo). Il 2018 si apre con il botto per la cantante, che sarà anche super ospite al Festival di Sanremo 2018 mentre in estate, il 21 e 22 luglio, si esibirà nei due unici concerti italiani al Circo Massimo di Roma. Il singolo 'Non è detto' si preannuncia come un perfetto lavoro in stile Pausini, orecchiabile e potente, da cantare a squarciagola come gran parte delle sue indimenticabili canzoni. A spiegare i dettagli di questo nuovo progetto è lei stessa su Instagram, dove chiarisce il proprio obiettivo: "è un brano che sottolinea l’esigenza di comunicare, di liberare il cuore per permettere alla vita di sorprenderci, nelle occasioni in cui le situazioni evolvono, le cose cambiano e mettono tutti noi di fronte a scelte inevitabili".

'Non è detto', il nuovo singolo di Laura Pausini, è nato dalla collaborazione dell'artista con Niccolò Agliardi, Gianluigi Fazio e Edwyn Roberts. Il videoclip, firmato da Gaetano Morbioli per Run Multimedia, è stato girato nella spiaggia nera di Matera, un luogo caratterizzato da "un'atmosfera fatta di colori desaturati, che esaltano la purezza dei sentimenti e lasciano spazio a alla relazione tra due persone, senza sovrastrutture". Un progetto che si preannuncia come uno dei più grandi successi del 2018, e che a distanza di poche ore dal suo lancio, ha già raggiunto la prima posizione su iTunes. Sembrano dunque scongiurati i timori di Laura Pausini della vigilia: in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, infatti, l'artista internazionale aveva espresso la paura di non riuscire a soddisfare le esigenze del suo pubblico, una continua sensazione di insicurezza che non la abbandona mai e che la porta ad essere costantemente in competizione con se stessa.

