MOTTA/ Online il video di "Ed è quasi come essere felice", dal nuovo disco in uscita

Da oggi è on line il video di “Ed è quasi come essere felice”, il primo contenuto inedito che anticipa l'uscita del nuovo progetto discografico di Motta

26 gennaio 2018 Redazione

Motta

Da oggi è on line il video di “Ed è quasi come essere felice”, il primo contenuto inedito che anticipa l'uscita del nuovo progetto discografico di Motta e che verrà pubblicato in primavera da Sugar ( clicca su questo link per vedere il video)

Il video è stato concepito come un racconto diviso in due parti. La prima testimonia, con immagini veloci e psichedeliche girate tra New York, Roma, Parigi e Milano, le registrazioni del nuovo album. La seconda rappresenta la nascita del nuovo disco e il ritorno. Insieme a Motta, uguale ma opposta, Silvia Calderoni, attrice di fama internazionale e performer tra le più innovative della scena teatrale italiana che, con la sua potente performance, rappresenta un'altra parte inedita di Motta che sta per rivelarsi.

Un lavoro molto atteso quello del polistrumentista e cantautore toscano che, con il disco d'esordio “La fine dei vent'anni”, ha conquistato la critica vincendo il Premio Speciale PIMI per il Miglior Album di Esordio al MEI e la prestigiosa TARGA TENCO per la miglior Opera Prima e il pubblico con un tour di oltre 100 date, conclusosi con un concerto sold out all'Alcatraz di Milano.

L’album verrà pubblicato in primavera e sarà seguito da un nuovo tour che porterà Motta in giro per l'Italia fino a fine estate. Le nuove date verranno annunciate a breve.



Per maggiori informazioni:

Instagram - https://www.instagram.com/mottasonoio/

Facebook - https://www.facebook.com/mottaufficiale/

© Riproduzione Riservata.