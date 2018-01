Madonna in topless/ Foto shock su instagram: fa discutere e divide i fan

Madonna, foto scandalo su Instagram: la cantante pubblica un selfie bollente e i fan si dividono tra chi apprezza la sua scelta e chi la critica apertamente

26 gennaio 2018 Alberto Graziola

Madonna e il selfie delle polemiche [Instagram]

Madonna non è certo nuova agli scandali. Da sempre, fin dall'inizio della sua lunghissima e luminosa carriera, la popstar ha amato sorprendere, stupire e far parlare di sé. Gli anni sono passati e questa sua propensione non sembra essere minimamente cambiata. Con l'arrivo della moda dei social network, poi, la cantante è spesso finita al centro di polemiche a causa di scatti un po' eccessivi o di pose giudicate inadatte. Ma lei non si è mai tirata indietro e ha bellamente ignorato qualsiasi genere di critica. E così, mentre i fan gioiscono nello scoprire che è al lavoro su musica inedita da rilasciare nel 2018, ecco arrivare un selfie decisamente insolito che mostra Madonna con apparecchio, rossetto e una ripresa dal basso che non ha convinto. Tra le sue mani, una borsa di Louis Vitton che mostra fieramente. Il dettaglio chiave? L'essersi immortalata in topless, con il seno parzialmente censurato

LA REAZIONE DEI FAN ALLA FOTO DI MADONNA

I fan si sono divisi davanti a questo selfie "piccante". Se c'è chi l'ha supportata con orgoglio ("Thank for being you! Ne regrets") c'è anche chi ha espresso parecchia perplessità ("What is wrong with you?"). Come si legge dai commenti, per alcuni era evitavile un autoscatto senza veli, per altri ancora, invece, è giusto che continui a voler scandalizzare. Insomma, il confine tra risibile e audace sembra essere al centro di un dibattito nei commenti apparsi sotto alla foto. Ad attirare attenzione anche gli hashtag usati dalla popstar: #lisbonisfar e #nofriends. Si sa che la cantante si è recentemente trasferita con i figli a Lisbona e sembra che stia apertamente soffrendo di solitudine o di compagnia degli amici storici. Del resto, trovarsi in una città nuova con la popolarità di Madonna non permette di farsi nuove amicizie in maniera così spontanea come potrebbero provare a fare tutti. E chissà che dietro a questo selfie tanto discosso, non si nasconda proprio il voler esprimere questa sua malinconia e bisogno di attenzioni?

Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: Gen 25, 2018 at 6:17 PST

