U2, I BIGLIETTI DEI CONCERTI IN ITALIA/ Ticketone e Ticketmaster: ora sono disponibili

U2: i biglietti per i concerti che la band irlandese terrà in Italia sono disponibili. Il gruppo si esibirà a Milano l'11 e il 12 ottobre 2018.

26 gennaio 2018

U2, concerti in Italia (Web)

Gli U2 saranno in concerto in Italia con due show che si terranno a Milano, al Mediolanum Forum di Assago, l'11 e il 12 ottobre 2018. A partire da oggi, venerdì 26 gennaio 2018, sarà possibile acquistare i biglietti dei nuovi concerti dell'eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018 degli U2. Le prevendite ufficiali su Ticketone e su Ticketmaster sono state aperte: per ora, i biglietti che sono attualmente disponibili sono quelli riguardanti il Primo Settore Numerato, costo 225 euro, e quelli Vip, dei quali il prezzo arriva a 500 euro. Durante la giornata di ieri, invece, hanno avuto inizio le prevendite LiveNation sempre per quanto riguarda le date degli U2 in Italia. Gli iscritti a MyLiveNation hanno avuto l'opportunità di assicurarsi un posto per una delle due date italiane degli U2, per un veloce periodo di tempo, precisamente dalle ore 9 alle ore 17 del 25 gennaio. Una parte dei biglietti erano già stati acquistati anche attraverso le prevendite speciali con il codice Amazon. Dal 18 al 20 gennaio, inoltre, la prevendita era stata aperta anche per gli iscritti al fanclub del sito ufficiale degli U2.

eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour 2018: I CONCERTI

Per quanto riguarda gli altri impegni dal vivo della band capitanata da Bono Vox, gli U2 saranno impegnati nel nord America per quanto riguarda i mesi di maggio e giugno; in estate, la band irlandese farà ritorno in Europa. Oltre all'Italia, gli U2 si esibiranno nei seguenti paesi europei: Germania, Francia, Portogallo, Spagna, Danimarca, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda. La prima data nordamericana si terrà a Tulsa, in Oklahoma, il prossimo 2 maggio mentre il primo concerto europeo si terrà a Berlino, in Germania, il prossimo 31 agosto. La nuova serie di concerti segue la pubblicazione di Songs of Experience, quattordicesimo album di inediti degli U2 dal quale, fino ad ora, sono stati estratti i singoli You're the best thing about me, The blackout e Get out of your own way. L'album ha debuttato al secondo posto della classifica degli album più venduti in Italia.

