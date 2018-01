CONCERTO DEPECHE MODE A MILANO/ La band al Mediolanum Forum di Assago: info evento e scaletta (27 gennaio)

I Depeche Mode si esibiranno questa sera al Mediolanum Forum di Assago per la prima delle due date previste. Ecco le informazioni per l'evento e la probabile scaletta.

27 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Depeche Mode

I Depeche Mode sbarcano questa sera al Mediolanum Forum di Assago per la prima delle due date previste: oltre all'imperdibile evento di questa sera, infatti, sarà possibile seguire il concerto della band inglese anche lunedì 29 gennaio, sempre nella medesima località. L'orario di inizio è previsto per le ore 21:00 ma i cancelli del forum saranno già aperti alle ore 19:00 per entrambe le date. Prima dell'esibizione di Dave Gaham e colleghi, infatti, sarà possibile assistere al concerto della cantautrice americana Ema, che accompagna i Depeche Mode nel loro lunghissimo tour. Il Global Spirit Tour è infatti cominciato ufficialmente lo scorso 5 maggio, con l'obiettivo di promuovere Spirit (quattordicesimo album della band) e proseguirà fino alla prossima estate, riportando il gruppo nuovamente in Italia in occasione del Festival Collisioni 2018.

Concerto Depeche Mode: info evento e scaletta

Il concerto dei Depeche Mode al Mediolanum Forum di Assago di questa sera non risulta ancora sold out: i più indecisi potranno quindi acquistare gli ultimi biglietti disponibili al costo attuale di 69 euro per il Parterre e 74,45 per la Tribuna A numerata. Dave Gahan, Martin Lee Gore e Andrew Fletcher si esibiranno in tutti i loro più grandi successi, in primis quelli del loro ultimo album Spirit che intendono promuovere con il tour. La scaletta ufficiale non è ancora stata diramata, ma difficilmente potrà prescindere dai seguenti brani, proprio come accaduto nelle precedenti date: Going Backwards, Cover Me, It's No Good, Barrel of a Gun, A Pain that I'm Used To, Useless, Precious, World in My Eyes, Insight, Home, In My Room, Policy of Truth, Everything Counts, Stripped, Enjoy the Silence, Never Let Me Down Again. Il concerto dei Depeche Mode si concluderà con i loro storici successi quali Walking in My Shoes, I Feel You e ovviamente la loro indimenticabile hit Personal Jesus.

