David Zard/ Morto a 75 anni il produttore discografico: l'addio di Gianna Nannini

David Zard: è morto a 75 anni il produttore discografico nato a Tripoli che ha allargato all'Italia la pratica dei concerti negli stadi. Collaborazioni con Michael Jackson e Madonna

27 gennaio 2018 - agg. 27 gennaio 2018, 16.50 Dario D'Angelo

David Zard (foto da Lapresse)

La scomparsa di David Zard ha toccato profondamente Gianni Nannini che ha dedicato al famoso produttore discografico un toccante post sui social. Sotto una foto in cui lei sorride mentre guarda quell’uomo che ha segnato una pagina importante della storia, Gianna Nannini ripercorre la straordinaria carriera di David Zard ricordando non solo le sue numerose collaborazioni internazionali ma anche la capacità di vedere un successo dove gli altri non riuscivano a farlo facendo, ad esempio di Notre Dame de Paris di Cocciante un successo senza precedenti. “Ha lavorato con me negli ultimi tre anni e spesso da sempre. Io, conoscendolo bene, ho capito quanto affidarmi a lui avrebbe avuto un valore per la storia della musica Italiana” – scrive Gianna che poi continua – “Io ho avuto l’onore con "Pia come la canto io", che doveva tramutarsi poi in opera, di fare un grande lavoro di ricerca e sperimentazione, perchè David conosceva bene l’Ottava Rima toscana e tutta l’importanza di continuare in chiave pop rock le tradizioni popolari. Ciao David e per sempre GRAZIE”. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

L'UOMO CHE HA PORTATO I CONCERTI NEGLI STADI

David Zard è morto oggi, 27 gennaio 2018, all'età di 75 anni. Il noto produttore discografico - come riportato da Il Messaggero - si è spento a Roma, intorno alle 13, all'Ospedale Gemelli, dov'era ricoverato dopo una lunga malattia. Lascia una moglie e un figlio. Quella di David Zard rappresenta una perdita importantissima soprattutto per il mondo della musica, che fin da giovanissimo è stato il suo campo d'azione. Iniziò da giovane, in Libia, ad organizzare concerti per la comunità italiana radunata a Tripoli, ma dovette abbandonare il Paese nel 1967, quando la persecuzione della popolazione ebrea - scaturita dalla Guerra dei 6 giorni - ne aveva messo a rischio la permanenza. Alla fine degli anni Settanta si distinse per l'organizzazione de La Carovana del Mediterraneo, dal progetto musicale di Angelo Branduardi. Ma fu negli anni '80 e '90 che avvenne il vero salto di qualità con la realizzazione delle tappe italiane dei concerti di Michael Jackson: il Bad World Tour a Roma e a Torino nel 1988 e il Dangerous World Tour a Roma e a Monza nel 1992. Non è un caso che David Zard sia riconosciuto unanimemente come l'uomo che ha portato anche in Italia i concerti negli stadi.

LE COLLABORAZIONI: DA MICHAEL JACKSON A MADONNA

Per dare un'idea del profilo di rilievo di David Zard basta sfogliare l'elenco delle sue collaborazioni nel tempo. Non solo Michael Jackson, che già basterebbe di suo a dare la dimensione del produttore discografico morto oggi a Roma. Anche altri artisti e gruppi internazionali Cat Stevens, Elton John, Tina Turner, Lou Reed, Frank Zappa, Rolling Stones, Genesis, Bob Dylan e Madonna hanno organizzato i loro eventi usufruendo della professionalità di Zard. Zard che dalla sua aveva anche un jolly importante da giocare, come ricorda Il Messaggero: era poliglotta. Parlava indifferentemente inglese, ebraico, arabo e italiano: un motivo in più per essere introdotto senza difficoltà nei contesti più disparati. Negli ultimi anni aveva denunciato il fenomeno del secondary ticketing pilotato: era inoltre diventato agente e produttore degli ultimi album di Gianna Nannini.

