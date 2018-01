Noemi/ Sanremo 2018 poco rosa? “Allora porterò all'Ariston l'immagine di una donna forte”

Noemi a Sanremo 2018: poco rosa? “Allora porterò all'Ariston l'immagine di una donna forte”, promette la cantante romana. Le ultime notizie sull'artista

27 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Noemi, Sanremo 2018 (Foto: LaPresse)

Sono solo quattro le donne in gara al Festival di Sanremo, tra queste c'è Noemi. Lei con Nina Zilli, Annalisa e Ornella Vanoni porterà la bandiera rosa all'Ariston. «Sarà mio compito portare sul palco l'immagine della donna forte», promette la cantante lanciata dalla seconda edizione di X Factor. Il tema “donna” è molto attuale e l'artista definisce «interessante» il movimento che si è creato. Noemi, in gara a Sanremo con il brano “Non smettere mai di cercarmi”, tornerà per la quinta volta. Può essere ormai considerata una habitué. «È sempre bello essere invitati. Perché uno si propone, sì, ma è il direttore artistico che poi decide», ha dichiarato la cantante romana, come riportato dall'Ansa. Il tempo e la maturità l'hanno resa più consapevole, ma sul palco «le ansie si vanno a sommare». Anche perché ritiene che il Festival di Sanremo sia «un po' i Grammy italiani». Sul brano invece ha spiegato che è idealmente il seguito di “Sono solo parole”. «È un pezzo semplice e potente, con uno slogan pazzesco, che spero la gente possa urlare in macchina cantando insieme a me alla radio».

NOEMI: DAL FESTIVAL DI SANREMO AL NUOVO ALBUM

“Non smettere mai di cercarmi”, la canzone che Noemi porterà al Festival di Sanremo, farà parte di Luna, il nuovo album in uscita il 9 febbraio, anticipato dai singoli “Autunno” e “I miei rimedi”. Il titolo dell'album è un omaggio a Dillo alla Luna di Vasco, ma anche alle donne. Il disco porta collaborazioni e firme diverse, tra cui quella della cantante romana: «Da tempo scrivo per i fatti miei, è un bel traguardo», ha dichiarato, come riportato dall'Ansa. Tra gli autori ci sono Tommaso Paradiso, Tricarico e Giuseppe Anastasi. «Autori diversi, accomunati dalla sincerità con cui scrivono. Paradiso è molto ironico, Tricarico è molto poetico». E c'è un omaggio a Lucio Dalla: «È tra miei autori e voci preferite nel panorama italiano. E dico 'è' perché lui vivrà sempre nella musica che ha fatto». Infine, sull'album che sta per uscire: «È un disco molto variegato, abbastanza lunatico, diverso da quelli che lo hanno preceduto. C'è una parte elettronica e un'altra blues e rock. A fare da fil rouge la mia voce».

© Riproduzione Riservata.