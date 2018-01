David Zard/ Addio al 'visionario' della musica, portò in Italia le vere star: da Madonna a Michael Jackson

David Zard, è morto l'impresario "visionario" della musica, tante le star italiane ed internazionali che hanno avuto il piacere di poter lavorare al suo fianco, ecco tutti i nomi.

28 gennaio 2018 Valentina Gambino

David Zard si è spento ieri al Policlinico Gemelli di Roma, dopo una lunga malattia. L'impresario aveva 75 anni e per molti era considerato un vero visionario nel suo settore d'interesse: la musica. Molto vicino al futuro, per Zard organizzare concerti in Italia negli anni Settanta, era una vera esigenza rivoluzionaria, nel rispetto delle regole e appassionato in modo viscerale. David Zard al fianco di Franco Mamone e Francesco Sanavio è stato uno dei pionieri della musica dal vivo nel nostro paese. Seguendo gli esempi americani e inglesi, i più grandi artisti del pop e del rock hanno avuto il piacere di lavorare con lui e far sentire la loro musica anche in Italia dove tutto, notoriamente, si muove a rilento. Con molti artisti italiani, oltre ad essere il loro manager, aveva un rapporto di stima e amicizia che andava ben oltre. Tra gli altri, citiamo: Angelo Branduardi, Gianna Nannini e Riccardo Cocciante. Per quanto riguarda le star internazionali invece, ha portato in Italia: Madonna, Michael Jackson, astri del rock come Dylan e i Rolling Stones ma anche i Genesis, i Traffic, Santana e Lou Reed.

David Zard, il ricordo del produttore rivoluzionario

Nato a Tripoli il 6 gennaio 1943 da famiglia ebraica, fu obbligato a lasciare la Libia nel 1967, a seguito delle persecuzioni contro gli ebrei in concomitanza della guerra dei 6 giorni. La carriera d'impresario di David Zard è poi proseguita anche negli anni Ottanta e Novanta, affacciandosi a realtà belle e funzionali e creative come i musical. Da “Notre-Dame de Paris” a “Tosca: amore disperato” di Lucio Dalla. Sposato con Patrizia Tomasich e padre di Clemente (che è anche il suo perfetto erede), Zard viene ricordato come un uomo dal carattere burbero ma affettuoso, tagliente e simpatico. Un perfetto mix che ha regalato alla musica emozioni che ricorderemo anche in futuro, con un occhio di riguardo e la viva idea che il figlio, possa proseguire gloriosamente la carriera del padre, così vicino alla rivoluzione da toccare ogni corda.

