Revival Tour, Eminem in concerto in Italia/ Biglietti presto in vendita: prima volta di Marshall Mathers

Revival Tour, Eminem in concerto in Italia: biglietti presto in vendita. Prima volta di Marshall Mathers nel nostro Paese in un live tutto suo.

29 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Revival Tour, Eminem in concerto in Italia (Foto: da Facebook)

Eminem in concerto in Italia per la prima volta nella sua carriera. Nei suoi venticinque anni di attività il rapper si è esibito nel nostro Paese in una sola occasione, cioè al Festival di Sanremo 2001, non senza polemiche per i suoi testi controversi e la scarsa eloquenza sul palco. Il prossimo 7 luglio sarà a Milano per l'unica tappa italiana del suo “Revival Tour”. Eminem si esibirà nell'Area Expo e l'entusiasmo dei suoi fan italiani è già alle stelle, come dimostra l'hashtag #Eminem, salito in cima alle tendenze su Twitter. I biglietti saranno disponibili sulla piattaforma TicketOne dalle ore 10 di venerdì 2 febbraio, ma la prevendita di MyLiveNation invece partirà per 48 ore dalle 10 del 31 gennaio. Il prezzo dei biglietti oscilla tra i 65 e gli 80 euro. La campagna di Albertino per portare Eminem in Italia ha dato i suoi frutti: Marshall Mathers, questo il vero nome del rapper, sarà in Italia quest'estate.

EMINEM PORTA IL REVIVAL TOUR IN ITALIA: CONCERTO A MILANO

Per Eminem questo è un momento fortunato: l'album “Revival” sta polverizzando ogni record, scalando ad esempio la classifica di Billboard 200 in poche settimane. Un successo che comunque va avanti da trent'anni, nei quali il rapper ha collezionato numeri e premi importanti: 15 Grammy, 250 milioni di album venduti in tutto il mondo e il titolo di uno dei 100 artisti migliori di tutti i tempi per Rolling Stone. Eminem è dunque una garanzia: lo sanno bene anche i suoi fan italiani, pronti ad accogliere l'artista di Detroit per la prima volta in Italia per un concerto. Un appuntamento da non perdere, visto che pochissime volte il White Rapper è stato ospite in Italia. Vi abbiamo citato l'esibizione al Festival di Sanremo condotto da Raffaella Carrà, ma il rapper statunitense si è anche esibito a Roma agli Mtv EMA 2004. Quello organizzato da Live Nation però è il suo primo concerto live in Italia.

