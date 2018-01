ARIANA GRANDE / Video, ecco l'anteprima del suo nuovo singolo in uscita a febbraio 2018

Ariana Grande presenta una breve anteprima del suo nuovo singolo, in uscita con tutta probabilità a febbraio (video). Esso procederà di qualche mese il nuovo album.

03 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Ariana Grande

Non è stato un anno facile quello che ha appena salutato Ariana Grande, sconvolta dall'attentato di Manchester che è costato la vita a 22 suoi fan. Ma l'artista americana si è subito rimboccata le maniche e, dopo avere ricordato le vittime con l'indimenticabile concerto evento, è anche tornata in studio di registrazione. Sono trascorsi solo tre mesi dalla fine del suo The Dangerous Woman Tour, che ha toccato località di tutto il mondo, e già l'artista è pronta per lanciare il suo nuovo singolo. È lei stessa a lanciare l'indiscrezione pubblicando nel suo profilo Instagram un breve estratto dell'anteprima della sua prossima hit (clicca qui per ascoltare le note) che appare orecchiabile e ballabile, in linea con gli altri brani che l'hanno resa celebre. Secondo rumors, non confermati dalla diretta interessata, l'uscita del nuovo singolo sarebbe prevista per il mese di febbraio e precederebbe il nuovo album, pronto solo successivamente.

Ariana Grande presenta il nuovo singolo

Ariana Grande ha presentato un piccolo estratto del suo nuovo singolo, che per il momento non ha una data di uscita né tanto meno un titolo. Ma in attesa di scoprire qualche dettaglio in più su questo nuovo progetto, è certo che esso farà da apripista al nuovo album che è già in lavorazione da qualche tempo. Sebbene non ci sia ancora una data d'uscita (ma sembra certo che essa avverrà nel 2018), il manager della cantante qualche settimana fa aveva confermato come Ariana fosse già in sala di registrazione per il successore di Dangerous Woman. Scooter Braun, intervistato da Variety, aveva precisato che saranno evidenti delle differenze rispetto al precedente album, con la creazione di un progetto ben più ambizioso e personale. Ariana ha una voce potente, che ha messo in mostra nel concerto benefico We love Manchester, e ciò le permetterà di sfruttare suoni ben più maturi e meno commerciali che in passato.

