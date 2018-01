EMMA MARRONE/ L’isola, il nuovo singolo esce venerdì 5 gennaio 2018: l’attesa dei fan

Venerdì 5 gennaio 2018 arriva in radio "L'isola", il nuovo singolo di Emma Marrone che anticipa "Essere qui", il sesto disco della cantante che uscirà il 26 gennaio.

03 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Emma Marrone

Emma Marrone è tornata. Il 5 gennaio 2018 arriverà “L’isola”, il singolo che anticipa l’uscita del nuovo disco “Essere qui”, in uscita il 26 gennaio. Da venerdì il brano, già in pre-save su Spotify e in preorder su iTunes, sarà in tutte le radio, sulle piattaforme streaming e nei digital store. Come la copertina del disco, anche iuella del singolo è un'immagine che ritrae Emma per le strade di New York in uno scatto della fotografa internazionale Kat Irlin. Per “L’isola” è stato scelto un primo piano di Emma scattato in Madison Square Park. Nei mesi scorsi la cantante è volata a New York per registrare alcune sessioni del disco, dove ha avuto l’occasione di lavorare con la fotografa. Emma, annunciando l’uscita di “essere qui”, ha detto di aver messo in ogni canzone una parte di sé: cosa racconterà “L’isola”, brano scelto per sancire il ritorno della cantante a due anni da “Adesso”?

L’ATTESA DEI FAN

I fan di Emma Marrone non stanno più nella pelle. Mancano solo due giorni all’uscita del nuovo singolo “L’isola”: “Buongiorno mancano 3 giorni a "L'Isola" avete metabolizzato la cosa vi siete resi conto che è tutto vero no perché io ancora non ci credo, @MarroneEmma can't wait!”, ha scritto ieri su Twitter una fan. E ancora: “Ciao Emma, non vedo l'ora di sentire L’isola. Mamma mia, non sai quanto sono in ansia” e “Non vedo l'ora di ascoltare L'isola di @MarroneEmma anche perché segna un po' la fine di una lunga attesa, ma l'inizio di una nuova avventura insieme e con te le attese valgono sempre la pena since 2009. #Esserequi ed essere insieme”. Infine non manca qualche tweet ironica: “La nuova canzone di Emma Marrone si chiama 'L'isola' so che ormai è acqua passata però ho subito pensato a Stefano che è il nuovo inviato dell' #isoladeifamosi”.

