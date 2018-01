JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Vacanze d'amore per la coppia a Cabo San Lucas, foto

Justin Bieber e Selena Gomez trascorrono Capodanno a Cabo San Lucas in Messico insieme ad altri amici. La coppia ha affittato due ville separate in riva all'oceano.

03 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Tutto procede per il meglio tra Justin Bieber e Selena Gomez che, dopo qualche dubbio iniziale, hanno trascorso la notte di Capodanno a Cabo San Lucas in Messico. Giunti separatamente, forse per depistare i paparazzi o per alcuni diversi impegni di lavoro, i due artisti si sono ricongiunti per salutare il nuovo anno. Hanno tuttavia rispettato quel progetto che più volte alcuni loro amici hanno rivelato a siti web o tabloid: non correre troppo in questa nuova relazione, nella quale Justin dovrà dimostrare di essere una persona migliore. Ed infatti la cantante texana ha alloggiato insieme ad alcuni amici in una splendida villa di fronte all'oceano, mentre Justin l'ha raggiunta lo scorso sabato con un jet privato, alloggiando altrove, anche se distante solo una decina di minuti dalla sua attuale compagna. Entrambi avrebbero preferito evitare di attirare su di sé l'attenzione, come riporta una fonte presente in loco e intervistata dal settimanale E! News. Clicca qui per vedere le foto.

Justin Bieber e Selena Gomez insieme a Capodanno

Con il passare delle ore, i dettagli riguardanti il Capodanno di Justin Bieber e Selena Gomez si fanno più chiari. Un amico della coppia ha infatti confermato come i due cantanti siano stati insieme, pur mantenendo un basso profilo anche davanti alle altre persone: "Lui e Selena hanno passato del tempo insieme di nuovo. Erano molto silenziosi e vestiti casual. Sono stati insieme nel nuovo anno e si sono divertiti a guardare i fuochi d'artificio sull'oceano". Tale incontro è stato confermato anche da alcuni scatti che ritraggono Justin Bieber nella spiaggia della splendida località balneare, anche se al suo fianco non appare la sua attuale fidanzata. La coppia cerca infatti di mantenere il più possibile il riserbo di questa relazione, evitando così di ripetere gli errori di qualche anno fa. Il loro obiettivo è quello di dimostrare alla famiglia di lei (e soprattutto alla madre Mandy) che Justin è cambiato e ora è pronto ad avere una relazione seria con Selena.

