JUSTIN BIEBER / Dopo la delusione per il mancato Grammy arriva un nuovo album?

Justin Bieber non ha conquistato i premi attesi nel corso della cerimonia dei Grammy Awards 2018. Ma presto potrebbe arrivare per lui un nuovo album, come anticipato da Luis Fonsi.

30 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

La delusione non è mancata per Justin Bieber che, a sorpresa, domenica 27 gennaio non ha conquistato nessuno dei Grammy Awards 2018 per i quali aveva ricevuto in nomination. Il record ottenuto lo scorso anno con Despacito remix, insieme a Luis Fonsi, sembrava essere una garanzia di risultato ma le cose sono andate diversamente a quanto previsto. Bruno Mars è stato il trionfatore indiscusso della cerimonia che si è tenuta al Medison Square Garden, mentre al cantante canadese sono rimaste solo le briciole. Comunque sia, insieme alle brutte notizie c'è anche motivo per cui rallegrarsi ed è lo stesso Luis Fonsi a segnalarne la ragione direttamente dal red carpet. L'altro grande deluso del giorno ha infatti riportato una notizia importante durante l'intervista rilasciata poco prima della festa e ha confessato di avere sentito poco prima al telefono il suo collega, il quale lo ha informato di essere in studio di registrazione per il suo nuovo album. Si tratta di una novità che fa esaltare i suoi fan, convinti fino ad allora, di dover attendere ancora parecchi mesi prima di poter ascoltare un nuovo simile progetto.

Justin Bieber conquista il suo secondo Disco di Diamante

Le buone notizie per Justin Bieber non si limitano al suo nuovo lavoro che lentamente sta prendendo forma. La mega hit Despacito Remix, che lo scorso anno ha battuto tutti i record per la sua permanenza nella classifica Billboard Hot 100, è stata infatti certificata Disco di Diamante negli Stati Uniti. È la seconda volta che accade per l'artista canadese, che aveva ottenuto un simile riconoscimento con Baby, ed è la prima volta che accade per una canzone latina. Continua invece ad essere avvolto nel mistero il suo rapporto con Selena Gomez, che nelle ultime settimane sembra essere scomparsa nel nulla. Le due stelle del pop desiderano solo vivere il loro amore con la maggior privacy possibile o c'è sotto dell'altro? Le voci di crisi si fanno sempre più insistenti soprattutto dopo che Bieber è stato visto far festa in un noto locale di Los Angeles in compagnia di altri amici. Ma anche in quel caso Selena non faceva parte del gruppo...

