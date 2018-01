JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Ecco perché la coppia vuole tenere top secret la loro relazione

Justin Bieber e Selena Gomez sono in crisi? La notizia appare priva di fondamento secondo quanto rivelato da una fonte a loro vicina: ecco le ragioni...

31 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber e Selena Gomez non si fanno vedere insieme da diverse settimane, motivo per cui i fan della coppia hanno cominciato ad essere preoccupati di una loro possibile rottura. Dopo il ritorno di fiamma inaspettato dello scorso ottobre, i due cantanti sono stati sorpresi in varie occasioni insieme, ma negli ultimi giorni i loro incontri non hanno più avuto luogo. Justin ha persino trascorso le vacanze alle Maldive in compagnia della madre Pattie Malette, mentre Selena ha fatto perdere le tracce di sé, facendo nascere una serie di congetture prive di conferme. Ma come stanno davvero andando le cose per questa coppia? La loro storia si è conclusa nuovamente o c'è sotto dell'altro? A chiarire gli sviluppi di questo amore, ci ha pensato una fonte vicina a Justin e Selena in un'intervista rilasciata in esclusiva al sito HollywoodLife.com. Secondo quanto rivelato, tra gli Jelena tutto sta andando per il meglio anche se la stellina della Disney ha chiesto chiaramente al suo fidanzato di alzare i livelli di privacy. E la richiesta è stata accolta senza discussione.

La richiesta di Selena Gomez e Justin Bieber

Il rapporto tra Justin Bieber e Selena Gomez non risulta affatto gradito dalla famiglia di lei, a partire dalla madre con la quale di recente ci sono stati duri scontri. Secondo quanto riporta HollywoodLife.com, Selena sarebbe stanca di essere costantemente rimproverata dalla madre e avrebbe chiesto al fidanzato di mantenere il più possibile riservata la loro relazione. L'artista non avrebbe avuto nulla da ridire in tal senso e sarebbe apparso amorevole e comprensivo con la sua amata. Sarebbe così chiarita la scelta di partecipare da solo ad una serata in un noto locale di Los Angeles, mentre ancora non è noto se Selena sia stata con lui alle Maldive durante le vacanze. La coppia, dunque proseguirebbe al meglio questa storia d'amore, nata dopo dei trascorsi a dir poco complessi. Va ammesso che negli ultimi tempi Justin Bieber appare una persona nuova e ben più matura, al punto che la sua stessa madre di recente lo ha lodato per il suo incredibile cambiamento.

