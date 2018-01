ROGER WATERS/ Ha “copiato” in buona fede: chiusa la controversia con Emilio Isgrò

Chiusa pacificamente la controversia tra Roger Waters e l'artista Emilio Isgrò per la copertina del disco "Is This The Life We Really Want?". L'ex Pink Floyd era stato accusato di plagio.

31 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

La copertina di “Is This The Life We Really Want?” di Roger Waters

Lo scorso giugno è uscito “Is This The Life We Really Want?”, quinto disco da solista di Roger Waters. Dopo aver visto la copertina dell’album dell’ex Pink Floyd, l’artista Emilio Isgrò aveva accusato l’artista inglese di avere copiato le sue opere - come “Cancellatura” e “Il Cristo Cancellatore” - e incaricato i suoi avvocati di ricorrere legalmente. Due settimane dopo il Tribunale di Milano aveva disposto un decreto d'urgenza che bloccava le vendite del disco. I legali della Sony Music Italia avevano presentato una relazione di Vittorio Sgarbi in cui precisava che Emilio Isgrò “non ha inventato nulla ma ha intercettato un'atmosfera e sviluppato una tecnica espressiva creatasi, in un clima di avanguardia, quasi un secolo fa, e l'ha diffusa, intensificandola ossessivamente. Ma la sua ossessione non può imporsi come interdizione per gli altri a risalire allo stesso gesto o archetipo (acclaratamente non suo)”. Dopo l’udienza di fine giugno la vendita del disco di Water era stata riautorizzata temporaneamente, ma poi nuovamente sospesa.

RAGGIUNTO L'ACCORDO TRA I DUE ARTISTI

Oggi la Sony ha reso noto con un comunicato congiunto con i legali dell’artista siciliano che la controversia si è conclusa con un accordo extragiudiziale: “Emilio Isgrò ha inequivocabilmente rinunciato alla sua azione relativa alla violazione del copyright nei confronti di Roger Waters, delle cui opere è grande fan e ammiratore. Isgrò riconosce con piacere che la buona fede di Waters non è in discussione e il fatto che, come da Waters stesso dichiarato, questo materiale grafico è stato sviluppato da lui stesso e dai suoi creativi collaboratori, in modo indipendente dall’opera di Isgrò”. Attraverso questa vicenda, continua il comunicato, Roger Waters ha avuto l’opportunità di conoscere il grande artista italiano e le sue opere. Roger Waters ha dichiarato: “Con la copertina di “Is This The Life We Really Want?” parlo della censura, una cosa che, da allora, ho scoperto di avere in comune con le opere di Emilio Isgrò”.

