Gianni Morandi / Diretta streaming video: l'intervista su RTL 102.5

Gianni Morandi verrà intervistato da RTL 102.5 giovedì 4 gennaio 2018, a partire dalle ore 19. Il pubblico potrà decidere la scaletta del suo prossimo tour.

04 gennaio 2018 Fabio Morasca

Gianni Morandi intervistato da RTL 102.5 (Instagram)

Gianni Morandi sarà il protagonista di una speciale intervista che andrà in onda su RTL 102.5 domani sera, giovedì 4 gennaio 2018, a partire dalle ore 19. L'intervista al cantante di Monghidoro sarà trasmessa sia in radio che in tv, su RTL 102.5 Tv, canali 36 e 536 del digitale terrestre e canale 750 di Sky. L'intervista andrà in onda anche in streaming sul sito ufficiale della radio. Gianni Morandi presenterà il suo ultimo album di inediti, intitolato D'Amore D'Autore, pubblicato lo scorso novembre. L'intervista non servirà soltanto a promuovere il nuovo album ma anche per parlare dell'imminente tour che vedrà impegnato Gianni Morandi nelle principali città italiane. Il tour in questione, il D'Amore D'Autore Tour, partirà il prossimo febbraio, precisamente il 22, con la prima data che si svolgerà a Jesolo. La scaletta dei nuovi concerti di Gianni Morandi verrà decisa dal pubblico.

GIANNI MORANDI: LA SCALETTA DEL TOUR DECISA DAL PUBBLICO

La novità di quest'intervista, infatti, è che i radioascoltatori di RTL 102.5 e i fans di Gianni Morandi, tramite i numeri messi a disposizioni dalla radio, potranno dire la loro e suggerire le canzoni con le quali Morandi si esibirà durante il suo nuovo tour. Per decidere la scaletta del nuovo tour di Gianni Morandi, il pubblico da casa avrà a disposizione due modalità per farlo: telefonare allo 02 25 15 15 oppure mandare un sms al 349 349 1025. Parlando del suo ultimo album D’Amore D’Autore, pubblicato su etichetta Sony, fino ad ora, Gianni Morandi ha estratto solo un singolo dal suo quarantesimo album di inediti, intitolato Dobbiamo fare luce, scritto per lui da Ligabue. Per questo album, Morandi ha collaborato anche con Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi, Elisa, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Levante e Paolo Simoni. L'ultimo tour che ha visto impegnato Gianni Morandi, invece, è stato lo show Capitani Coraggiosi, realizzato insieme a Claudio Baglioni.

