JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Lei preferisce le amiche? Ecco la sua prima vacanza dopo il trapianto

Justin Bieber e Selena Gomez hanno trascorso le vacanze in Messico, dove lei ha concesso gran parte del suo tempo alle sue storiche amiche. Ecco l'album del viaggio.

04 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Il 2017 non è stato un anno facile per Selena Gomez che ha dovuto sottoporsi ad un trapianto di rene per evitare ulteriori complicazioni causate dalla lupus, malattia che la affligge da qualche anno. Per lei comunque non sono mancati i motivi per cui sorridere, a partire dal sorprendente ricongiungimento con Justin Bieber. La coppia ha trascorso insieme il Capodanno 2018 a Cabo San Lucas in Messico, località in cui la stella della Disney si era diretta qualche giorno prima rispetto al suo fidanzato. Le ragioni di questo viaggio sono più che evidenti: Selena voleva trascorrere del tempo in compagnia delle sue più care amiche, che l' hanno sostenute in questo anno difficile. Le immagini di questi giorni di vacanza sono state pubblicate in diversi profili delle ragazze presenti in Messico, una delle quali ha precisato: "Il nostro sesto ultimo dell’anno insieme. Che gioia tutti i nostri ricordi".

Justin Bieber e Selena Gomez: separati dopo il ritorno

Anche se la relazione tra Justin Bieber e Selena Gomez è nota a tutti, la coppia preferisce mantenere il segreto, evitando l'ufficialità. A confermare come entrambi non desiderino troppo clamore mediatico, sono arrivati anche i primi scatti riguardanti il loro soggiorno a Cabo San Lucas. Non solo i due cantanti hanno vissuto in due ville separate, ma hanno mantenuto un basso profilo, comportandosi come due amici qualunque (clicca qui per vedere le foto). Tale comportamento è stato notato anche al momento dello sbarco in California: di ritorno, sempre a bordo di un jet privato, gli Jelena hanno evitato baci o effusioni, salendo anche in due auto separate. Il loro rapporto è già in crisi? Qualcuno ha vociferato che la coppia possa essere già alle prese con i primi problemi dopo il ritorno di fiamma, ma una fonte a loro vicini ha voluto smentire qualsiasi dubbio: tutto procede per il meglio ma entrambi hanno deciso di non bruciare le tappe, evitando di commettere gli stessi errori del passato.

© Riproduzione Riservata.