ENRICO RUGGERI LASCIA LA SIAE PER SOUNDREEF/ Raggiunge Fedez e Gigi D’Alessio: “una sfida di qualità”

Enrico Ruggeri lascia la Siae per Soundreef: raggiunge Fedez, Gigi D'Alessio e Rovazzi prima di Sanremo, "ho trovato entusiasmo, una sfida di qualità"

05 gennaio 2018 Niccolò Magnani

“Si può dare di più”: è con questo “sentimento” che Enrico Ruggeri dopo tanti anni lascia la Siae per provare una sfida diversa e invertire la rotta della musica italiana che vede la Siae praticamente unica fonte di protezione e gestione dei diritti musicali. Se ne va a Soundreef, come già prima di lui Fedez, Rovazzi, Gigi D’Alessio, Nesli e Maurizio Fabrizio: una scelta coraggiosa e che segna una nuova “crepa” e scollamento tra i big della musica italiana e la Siae. A pochi giorni dal suo ritorno a Sanremo con i Decibel, il cantautore ha deciso di unirsi a Soundreef spiegandolo con poche e decise parole: «ho trovato entusiasmo, combattiva attitudine alla sfida e voglia di comunicare progetti, qualità che da sempre cerco nelle persone con le quali lavoro. Non un ‘ente', ma un gruppo di persone con un volto e una voce. Ecco perché ho deciso di intraprendere con loro un percorso comune. Ringrazio la Siae per gli anni trascorsi assieme e inizio una nuova avventura, con l'intento (che sono certo sia comune a tutti…) di tutelare il diritto d'autore, importantissima battaglia culturale». La Società Italiana Autori Editori ancora non ha commentato ma di certo non avrà gradito a pochi giorni dal Festival di Sanremo che uno dei suoi protagonisti compia un passaggio di casacca così clamoroso all’interno del panorama nostrano.

“UN ONORE AVERE RUGGERI CON NOI”

«L’arrivo di Enrico Ruggeri è un grande onore per tutti noi. Lavorare con il suo repertorio ci rende contenti e orgogliosi del percorso fatto e conferma i progressi della nostra azienda»: a parlare è Davide D’Atri, fondatore e presidente della società Soundreef che dal 2016 ha affacciato il mercato italiano attraendo diversi artisti, primo tra tutti Fedez. «Non voglio demonizzare la Siae - dice - ma ci sono problematiche difficili da superare e Soundreef è un’alternativa fresca. Mi dà alternative trasparenti. In Siae invece quattro dipendenti su dieci sono legati da parentele politiche e clientelari», spiegava Federico Lucia in arte Fedez nel 2016 quando decise di passare all’alternativa, all’epoca, di nicchia. «Le iscrizioni a Soundreef sono continuate in maniera esponenziale durante tutto il 2017 da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo come dimostra l'iscrizione di un grandissimo artista come Enrico Ruggeri», parla invece l’amministratore delegato di Soundreef, Francesco Danieli dopo il passaggio dal 1 gennaio 2018 del cantante di “Mistero” e “Contessa” con la loro società. Nello statuto della società antagonista di Siae, si legge fin dalla sua fondazione: «Soundreef nasce con l'idea che dal punto di vista tecnico è assolutamente possibile ripartire sempre e in (quasi) qualsiasi contesto il 100% delle utilizzazioni in maniera analitica. Non servono regole strane, non servono criteri statistici, non servono ripartizioni per forfait. Ciò che viene suonato deve essere pagato. Questo è il cappello principale. Mentre invece nelle collecting societies di tutto il mondo si usano ampiamente dei sistemi di ripartizione statistica, o a campionamento, o forfaittari».

