Emma Marrone/ L'isola, nuovo singolo disponibile su Spotify e iTunes: anni '80 e funk in un mix perfetto

Emma Marrone volta pagina con L'Isola, il suo nuovo singolo è disponibile da oggi, 5 gennaio, su iTunes e Spotify tra anni '80, pop, funk e un tappeto di sintonizzatori.

05 gennaio 2018 Hedda Hopper

Emma Marrone

Uno sguardo agli anni ottanta che tanto vanno di moda in questo periodo per poi guardare avanti con un testo moderno e contemporaneo. Emma Marrone è pronta a tornare con il suo quinto cd di inediti e un singolo disponibile da oggi, 5 gennaio, su iTunes e Spotify per la gioia dei suoi milioni di fan che la seguono sin dai tempi di Amici. La salentina colpisce ancora e con L'Isola ci va giù pesante cambiando le sue ballate e il suo sound e lasciandosi annunciare da un tappeto di sintonizzatori. Emma Marrone se ne va in giro per le strade della Grande Mela tra onde del mare che si infrangono e quest'isola dalla quale fuggire o sulla quale rifugiarsi. Il brano è di quelli orecchiabili ma che ha bisogno di qualche minuto in più prima di dare modo all'ascaltatore di entrarci dentro e dare il proprio senso a queste parole. Emma Marrone cresce e il suo lavoro di questi anni ha dato finalmente frutti maturi che nemmeno i più inossidabili detrattori potranno far finta di non vedere.

L'ISOLA, UN LAVORO PERFETTO A PIÙ MANI TRA USA E ITALIA

L'Isola è disponibile da oggi, 5 gennaio, su iTunes e Spotify per la gioia dei suoi fan che hanno atteso questo giorno sin dal primo del mese quando Emma ha usato i suoi social per il grande annuncio. Sempre sui social la salentina ha annunciato il nome di tutti coloro che hanno preso parte alla lavorazione del pezzo a cominciare dalle registrazioni con Paul Turner dei Jamiroquai, Ninja dei Subsonica e Adriano Viterbini. Il mix è stato curato da Matt Howe, mentre Chris Gehringer lo ha invece masterizzato. La produzione è firmata dalla stessa Emma Marronee da Luca Mattioni, che insieme si sono occupati degli arrangiamenti. Il successo è ormai già assicurato per lei e dopo la promozione del disco sicuramente la vedremo in tour in tutta Italia.

