Fedez, J-Ax e Rovazzi VS Highsnob/ Video, scatta la querela: la replica dello spezzino sui social

Fedez, J-Ax e Rovazzi contro Highsnob: lo spezzino, con un video pubblicato su Facebook, annuncia di essere stato denunciato dai tre cantanti e replica

05 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

J-Ax e Fedez

E’ guerra tra Fedez, J-Ax e Rovazzi con lo spezzino Mike Highsnob. Con un video pubblicato su Facebook, Mike Highsnob ha dichiarato di aver ricevuto una denuncia da parte di Fedez, J-Ax e Rovazzi. I primi due avrebbero deciso di adire le vie legali perché si sarebbero sentiti offesi dalle parole di una canzone di Highsnob, intitolata “Fisher Price” in cui parla di “rapper pacco”. “Viva l'Italia dei rapper pacco, uno di questi era il mio capo, per uscire dal suo contratto sai la m... che ho mangiato", dice la canzone all'inizio. Rovazzi, invece, avrebbe denunciato lo spezzino secondo il quale “Volare”, il tormentone di Rovazzi, copiata dalla sua “Fa volare”, uscita due settimane prima. La replica di Mike Highsnob non si è fatta attendere e su facebook ha spiegato quanto accaduto e i motivi che hanno portato alla denuncia,

LA REPLICA DI HIGHSNOB

Con un video, lo spezzino Mike Highsnob ha annunciato di aver ricevuto la querela di Fedez, J-Ax e Rovazzi spiegando i motivi che avrebbero portato i tre ad adire le vie legali contro di lui. “Ho ricevuto una denuncia da parte di Fedez, J-Ax e Rovazzi per una presunta diffamazione nei loro confronti” – inizia così la replica di Highsnob che poi continua – “la cosa comica è che i personaggi che mi citano per questa cosa sono due persone che hanno creato il loro business perché poi di business si tratta e non di creatività artistica e che hanno fatto della libertà artistica il loro cavallo di battaglia e quindi questa cosa mi fa girare i co****ni. Nelle mie canzoni ho sempre raccontato scorci della mia vita e vi posso dire che io non ho avuto una vita semplice. Ho sempre dovuto lottare per le cose che faccio e in cui credo. Questi due personaggi stanno attuando una vendetta nei miei confronti e stanno facendo un gioco subdolo per tagliarmi le gambe. Mi cita anche Rovazzi. Io dico il c***o che voglio, non è diffamazione”, aggiunge lo spezzino. Una replica forte e dura quella di Highsnob. Arriverà la replica di Fedez, J-Ax e Rovazzi?

