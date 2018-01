JUSTIN BIEBER/ È tornato il sereno con Selena Gomez dopo le vacanze: ecco la prova, foto

È tornato il sereno tra Justin Bieber e Selena Gomez dopo il litigio avvenuto durante le vacanze in Messico. La coppia è stata vista insieme all'uscita di una palestra.

05 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Le voci di un terribile litigio nato tra Justin Bieber e Selena Gomez durante il viaggio di ritorno dal Messico hanno preoccupato i milioni di fan degli Jelena. La coppia è stata vista scendere dal jet privato insieme agli altri amici ma non si è degnata di uno sguardo, recandosi poi a casa in auto separate. È così che lo spettro delle esperienze passate è tornato a fare capolino per la coppia che qualche anno fa era stata protagonista di furiose litigate, con un continuo tiro e molla che ha finito per mandare in crisi soprattutto Selena. Non è certo un caso che la famiglia di lei, a partire dalla mamma Mandy, sia particolarmente spaventata di fronte alla possibilità che la figlia possa ritrovarsi a vivere lo stesso incubo che l'aveva costretta ad andare in analisi e che solo a fatica era riuscita a superare. Ma cosa è davvero accaduto tra lei e Justin Bieber? La coppia ha smesso di vedersi dopo la brutta discussione?

Justin Bieber e Selena Gomez fanno pace

Il motivo di discussione tra Justin Bieber e Selena Gomez è stato prontamente superato, come dimostrano alcuni scatti giunti da Los Angeles nelle ore successive al loro ritorno dal Messico. La coppia appare infatti in uscita dalla palestra nella quale si è recata per prendere parte all'allenamento di pilates. I due artisti appaioni l'uno vicino all'altro, anche se non in atteggiamenti particolarmente romantici (clicca qui per vedere la foto). Si tratta di uno scatto che evidenzia la ripresa della quotidianità di entrambi e che dimostra come, a differenza di quanto ipotizzato da molti, la relazione conti. Riusciranno dunque a dimostrare di essere maturati, evitando di ripetere gli errori del passato? Per la stellina della Disney si apre un anno importante per il quale sarà soprattutto la musica ad essere grande protagonista. Lei stessa qualche tempo fa aveva confessato: "Il 2018 sarà il mio anno della musica. Penso che sia un momento importante in cui le persone possono dire quello che provano e sapere che i loro palchi sono usati per qualcosa di grande. Sono così orgogliosa e felice di far parte del settore musicale".

