Sanremo 2018/ Musicista malato di Sla: “Baglioni invitami, voglio suonare all'Ariston”

05 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Il Festival di Sanremo 2018 potrebbe trasmettere un inno alla vita, quello di Andrea Turnu. È un ragazzo di 30 anni che ha trascorso gli ultimi cinque immobile sul letto: a intrappolarlo la Sla, che si è accanita su di lui con una velocità impressionante. La musica però continua a scandire i momenti della sua vita: è infatti capace di mixare con gli occhi. Con il sintetizzatore che gli permette di comunicare ha già composto due canzoni. Grazie al movimento delle sue pupille ha realizzato “My Window on the Music”, un successo immediato su iTunes che gli ha permesso di raccogliere risorse importanti per la ricerca sulla malattia. Il secondo brano è frutto della collaborazione con una ragazza che come lui combatte la Sla. Ora vorrebbe esibirsi sul palco dell'Ariston. «Mi piacerebbe avere l'opportunità di far passare il mio messaggio attraverso il palco del Festival. Vorrei mostrare al mondo dorato dello spettacolo quello che la musica può fare per aiutare una persona con le mie difficoltà. E allo stesso tempo vorrei ricordare agli italiani quanto è urgente un impegno di tutti per sconfiggere questa malattia spietatissima», ha dichiarato a La Stampa.

SANREMO 2018, RICHIESTE DI ABBONAMENTI PER LA GALLERIA

Al via le richieste di prenotazione degli abbonamenti per il Festival di Sanremo 2018: si comincerà alle 15 di martedì fino alle 18 di mercoledì. In ogni domanda si potranno chiedere al massimo due abbonamenti, nominativi. La richiesta può essere inoltrata esclusivamente online, attraverso una scheda compilabile a questo link. L'invio della richiesta non garantisce però l'acquisto degli abbonamenti perché la prenotazione è soggetta a conferma. Il pagamento poi dovrà essere effettuato entro giovedì 18 gennaio 2018. Il ritiro degli abbonamenti presso la biglietteria potrà essere effettuato dal richiedente o da uno degli intestatari dietro presentazione di lettera di conferma della prenotazione. Il ritiro da parte di terzi potrà invece essere effettuato dietro presentazione di lettera di conferma, con documento di identità e delega del richiedente. I cambi di nominato potranno essere effettuati entro giovedì 1 febbraio, ma a discrezione dell'organizzazione. Il richiedente del cambio nominativo dovrà fornire le generalità di ciascun nuovo intestatario, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento.

